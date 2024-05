5° Danieli InnovAction Meeting 2024: Udine Capitale dell’acciaio mondiale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dal 28 al 30 maggio, oltre 700 esperti provenienti da 5 continenti e 75 nazioni si riuniranno a Buttrio (Udine) per la quinta edizione del Danieli InnovAction Meeting, un evento di rilevanza mondiale che mira a disegnare il futuro della siderurgia e della produzione dei metalli.

L’evento ospiterà quattro panel tematici che tratteranno argomenti di grande attualità per il settore e per l’economia globale quali le tendenze macroeconomiche e geopolitiche, il mercato delle materie prime e dei metalli, la disponibilità di energia rinnovabile e la digitalizzazione degli stabilimenti produttivi. Danieli InnovAction Meeting rappresenta un’opportunità per mettere a terra nuove strategie nell’implementazione dei processi sostenibili di produzione dell’acciaio, e nella gestione avanzata delle materie prime, valutandone disponibilità e costi.

Durante l’evento, saranno presentati gli ultimi progressi e le innovazioni sviluppate da Danieli, con un focus sull’integrazione sinergica dei Big Data, dell’Intelligenza Artificiale e della robotica nelle acciaierie, portando l’industria siderurgica verso nuovi orizzonti di efficienza e sostenibilità. Nella tre giorni di dibattiti e approfondimenti sono previste anche visite agli impianti siderurgici più significativi in Italia e all’estero dove si potranno osservare in azione le tecnologie innovative sviluppate dal team Danieli e comprendere appieno il loro impatto nel contesto industriale globale.

Complessivamente oltre ai 728 imprenditori ed esperti provenienti da tutto il mondo saranno 122 gli speaker che illustreranno 76 modelli innovativi di impianti sostenibili.

Giacomo Mareschi Danieli, CEO Danieli & C. S.p.A, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di mettere in luce la nuova era dell’acciaio nella quinta edizione del Danieli InnovAction Meeting, un evento che non solo evidenzia l’importanza della sostenibilità nella produzione dell’acciaio, ma che funge anche da piattaforma per condividere conoscenze e innovazioni tra i principali attori globali del settore. L’obiettivo di Danieli è rispondere alle sfide che il contesto economico e geopolitico ci pone e di produrre acciaio con emissioni prossime allo zero mantenendo competitivi i costi di gestione. Vogliamo farlo puntando sempre più sull’innovazione e sulle tecnologie di avanguardia”.

Camilla Benedetti, Chairwoman Acciaierie Bertoli Safau S.p.A & Vice-Chairwoman Danieli & C. S.p.A, ha aggiunto: “Questo incontro è un esempio concreto di come la collaborazione e l’innovazione possano guidare l’industria siderurgica verso un futuro più verde e sostenibile. La nostra ambizione è di creare un’industria capace di affrontare le sfide globali e di contribuire attivamente agli obiettivi di sostenibilità ed efficientamento”.