Friuli Doc 2024, bilancio positivo per Confartigianato-Imprese

Più di 140 persone hanno partecipato agli 11 laboratori a numero chiuso organizzati da Confartigianato-Imprese Udine per consentire ai più giovani (il 15% dei partecipanti sono stati bambini ed adolescenti) di diventare artigiani per un paio d’ore. I mestieri tradizionali ed artistici coinvolti hanno spaziato dalla lavorazione della carta a quella del sughero, passando per il mosaico e la ceramica permettendo la realizzazione di oggetti con tecniche manuali sotto la guida esperta dei Maestri Artigiani. Molto apprezzato anche il viaggio tra i sapori dell’artigianato alimentare con l’illustrazione delle tecniche produttive e la degustazione guidata di caffè, birre artigianali, gelato artigianale oltre alla scoperta delle farine tradizionali.

In crescita anche le vendite delle 11 imprese artigiane presenti in via Mercatovecchio che, superato il maltempo di giovedì sera, hanno beneficiato di un flusso sostenuto di pubblico durante l’intero fine settimana.

“Ancora una volta e come nelle primissime edizioni, il saper fare artigiano si è dimostrato protagonista di Friuli Doc e il crescente interesse, da parte di giovani e meno giovani, per le tecniche e i sapori artigianali del territorio fa ben sperare per una sempre più efficace valorizzazione dell’artigianato friulano – considera Confartigianato Udine -. Ora l’appuntamento è con la 1^ edizione di Saperi e Sapori Fvg e la 71^ di Casa Moderna in cui, dal 28 settembre al 6 ottobre prossimi, l’Artigianato sarà nuovamente protagonista ai padiglioni 6, 7 e 8 di Udine Esposizioni”.