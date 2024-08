Friuli Doc, a Udine già i primi gazebi

La prima tensostruttura di Friuli Doc numero trenta è già realtà. Nonostante manchino ancora tre settimane all’avvio ufficiale della kermesse. Si è preso per tempo il Comune di Udine, che ha dato mandato per il montaggio di gazebi, tendoni e tutto quello che servirà dal 12 al 15 settembre.

“Realizzeremo una manifestazione più ampia, con molti più eventi e una mappa più organizzata” ha spiegato il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi “che favorisca il pieno godimento della kermesse per i turisti e i visitatori da fuori regione. Per questo abbiamo voluto ottimizzare anche l’organizzazione e il cronoprogramma degli allestimenti, prendendoci decisamente per tempo” conclude Venanzi.

Piazza Venerio è la prima piazza della città ad essere allestita e preparata. Lì troveranno spazio diverse eccellenze del territorio, come i vini del Collio, il pesce di Marano e il Sistema San Daniele. Dopo piazza Venerio sarà invece il turno di piazza XX Settembre, e all’inizio della settimana prossima invece i lavori si sposteranno in Largo Ospedale Vecchio, sempre in zone non toccate dal passaggio delle auto. Per il resto bisognerà attendere la settimana di Friuli Doc, quando scatteranno anche limitazioni e restrizioni del traffico. GUARDA IL VIDEO