Friuli Doc lancia la mappa interattiva con stand e menu

Alzi la mano chi, più o meno appassionato di Friuli Doc, in occasione di una visita alla più grande manifestazione enogastronomica della regione non si sia chiesto in quale piazza fosse, ad esempio, il frico di Carpacco o se quest’anno ci siano, e dove, i pescatori di Marano o lo stand della Stiria. Per la 30a edizione di Friuli Doc, il Comune di Udine ha dunque pensato in grande ed ecco arrivare online la prima mappa interattiva della kermesse.

Già, perché se da un lato il pubblico di Friuli Doc ha ormai imparato a “navigare” lungo le vie del centro storico di Udine alla ricerca delle prelibatezze del territorio, le novità sono sempre dietro l’angolo e avere a portata di mano uno strumento agile e facilmente consultabile dove trovare tutte, ma proprio tutte, le informazioni necessarie è quanto mai utile.

Da piazza XX Settembre a piazza Primo Maggio, dal Castello a piazza Duomo, passando per via Savorgnana, Giardino del Torso, piazza San Cristoforo, piazza Venerio, piazza Garibaldi, Largo Ospedale Vecchio, piazza Patriarcato, via Aquileia, via D’Aronco, via Vittorio Veneto, Corte Morpurgo e via Cavour e piazzetta Belloni. Ecco i luoghi della festa che alle tradizionali posizioni aggiungono quest’anno anche quella dedicata ai cibi gluten free, oltre che vegani e vegetariani (nell’area compresa tra vicolo Sillio, via Caiselli e via D’Aronco).

Ma cosa degustare e dove? Per rispondere a questa domanda viene in aiuto il sito www.friuli-doc.it. Cliccando sul link “mappa” si aprirà a partire da oggi, 27 agosto, non solo l’elenco delle piazze, ma anche i piatti proposti in ciascuna, con una breve descrizione di chi e cosa propone. Ma non solo, perché sarà possibile filtrare i soli stand, come, solo per fare un esempio, quello della Comunità montana della Carnia, oppure le osterie, ma anche i concerti e gli spettacoli proposti così come i luoghi monumentali d’interesse in quell’area, con accompagnata una descrizione. Un modo questo per abbinare ancora di più l’aspetto enogastronomico con quello turistico. Nella mappa interattiva, che sarà comunque accompagnata come sempre dalla versione cartacea “a tovaglietta” nella migliore delle tradizioni che si rispettino, ci sarà posto per scoprire anche tutti i piatti proposti. Sarà così più facile per i visitatori sapere dove andare per degustare un buon frico, gli immancabili cjarsons, gli gnocchi, le specialità di pesce così come quelle di carne, i funghi o, ancora, i formaggi e i salumi del territorio, per non parlare ovviamente dei vini o delle birre artigianali.