BUSINESS FVG
giovedì 11 Dicembre 2025
BUSINESS FVG


Cronaca Economia Territorio

In Friuli uno dei più grandi impianti fotovoltaici del Nord Italia: sarà grande 130 campi da calcio

Entrerà in esercizio nel 2026 tra il comune di Pavia di Udine e Santa Maria la Longa
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Novantatré ettari di pannelli solari, l’equivalente di 130 campi da calcio: è questa la dimensione del più grande impianto fotovoltaico in costruzione nel Nord Italia, destinato a ridefinire il panorama energetico – e in parte anche quello estetico – del Friuli Venezia Giulia. Una trasformazione visiva che, però, non cambia la finalità agricola già in essere: gran parte delle superfici interessate era infatti utilizzata per colture destinate al biogas. L’intervento coinvolgerà due comuni, con 32,5 ettari ricadenti a Pavia di Udine e 60,5 a Santa Maria la Longa, dove è già operativo un altro impianto di dimensioni analoghe, ovvero il parco solare che si estende verso Trivignano.

Il progetto, promosso da Envalue Italia e MSE Solar Energy Italia, avrà una capacità di oltre 100 MWp e consentirà di tagliare più di 90mila tonnellate di CO₂ all’anno. Il partner tecnologico SMA Italia fornirà il sistema di conversione in Alta Tensione, con 22 stazioni di accumulo MVPS ad alta densità di potenza. A regime, la produzione supererà i 210 GWh annui, sufficienti per i consumi di circa 75mila famiglie, con un risparmio stimato di 40 milioni di metri cubi di gas naturale. L’entrata in esercizio è prevista nel 2026.

Sul progetto interviene il sindaco di Santa Maria la Longa, Fabio Pettenà, che non si è mai opposto all’impianto ma che fin dall’inizio chiedeva una percentuale di occupazione per il territorio:
«Se i Comuni fossero stati coinvolti sin da subito il progetto sarebbe stato diverso e si sarebbero gestiti meglio i rapporti con i residenti. La verità è che le amministrazioni non hanno potere in queste procedure. Peccato che la Regione abbia normato sulla percentuale di occupazione nei comuni – oggi al 3% – solo con questa legislatura. Almeno, con la presenza di questi impianti, sappiamo che non ce ne saranno altri, visto il numero di ettari già occupati. Noi non siamo mai stati contrari a prescindere: non siamo per il “no” ideologico, ma la transizione energetica va condivisa».

Tragedia di Preone, i consulenti della difesa: “Dinamica imprevedibile”
Sotto il Consiglio la protesta per i treni e per i migranti
Maltempo, la conta dei danni è di 80 milioni di euro a Versa e Brazzano, a breve i primi ristori
La morte di Erika Moretti si tinge di giallo
Oncologia: 20 mila firme per la senologia di Tolmezzo
©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia

