Friuli Innova: Feregotto (Infostar) e Liani (Video System) Pionieri degli Agenti AI in Azienda

La frontiera più avanzata dell’intelligenza artificiale, rappresentata dagli “agenti AI” – sistemi software autonomi capaci di operare e prendere decisioni – è al centro della riflessione di due figure chiave dell’innovazione tecnologica in Friuli: Cristian Feregotto, CEO di Infostar e capogruppo Informatica in Confindustria Udine, e Alessandro Liani, CEO di Video System.

In un intervento congiunto, i due imprenditori hanno illustrato il potenziale trasformativo di questi agenti per le aziende. Feregotto ha delineato un ampio spettro di applicazioni, dall’automazione di flussi di lavoro complessi alla gestione della relazione con il cliente, dall’analisi dei dati all’ottimizzazione della logistica e delle risorse umane, citando esempi concreti di implementazione da parte di colossi come Microsoft, Oracle e SAP. Infostar si sta già muovendo per supportare le PMI nell’adozione di queste tecnologie.

Alessandro Liani ha posto l’accento sull’autonomia operativa degli agenti AI e sulla loro capacità di collaborare per risolvere compiti complessi, con un occhio di riguardo alle promettenti applicazioni nel settore industriale, in particolare nel controllo qualità e nella logistica, dove Video System è attivamente impegnata in fase di sperimentazione.

Entrambi i CEO friulani convergono sull’imminente impatto di questa tecnologia, sottolineando come la sua adozione possa tradursi in una significativa crescita di efficienza, una riduzione dei costi operativi e un miglioramento radicale dell’esperienza del cliente, oltre a fornire strumenti più potenti per il processo decisionale aziendale. La parola d’ordine, secondo Feregotto e Liani, è “prepararsi” a questa imminente rivoluzione tecnologica.

Nella foto da sinistra: Alessandro Liani e Cristian Feregotto