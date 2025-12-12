  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 12 Dicembre 2025
BUSINESS FVG


Friuli Venezia Giulia investe 119 milioni per Cultura e Sport nella manovra 2026

Crescono del 12,5% le risorse regionali per rafforzare offerta culturale, infrastrutture sportive e progetti strategici tra Villa Manin, EYOF 2027 e Pordenone Capitale della Cultura.
“La manovra 2026 per Cultura e sport mette a disposizione complessivamente 119 milioni di euro, con un incremento del 12,5% rispetto ai 105 milioni stanziati nel 2025. Un risultato significativo, che conferma l’impegno della Regione nel rafforzare l’offerta culturale e sportiva, sostenere la vitalità dei territori e investire su progettualità strategiche. Una politica che tende a migliorare la qualità della vita dei cittadini e di chi visita la nostra regione”. È il commento con cui il vicegovernatore con delega alla Cultura e sport, Mario Anzil, ha presentato gli obiettivi della legge di Stabilità per i settori di sua competenza. Le direttrici principali in cui si articola la manovra registrano oltre 53 milioni di euro per le attività culturali, 19,6 milioni per i beni culturali, 22 milioni per lo sport, cui si aggiungono più di 23 milioni destinati alle esigenze della Direzione centrale. Anzil ha ribadito come “nella legge di Stabilità trovano spazio una serie di interventi mirati capaci di generare ricadute immediate e di lungo periodo sui territori. Negli stanziamenti trovano centralità il rilancio di Villa Manin come polo culturale regionale e centro nevralgico delle imprese creative, oltre alle azioni di avvicinamento a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, i giochi olimpici giovanili Eyof 2027, le grandi manifestazioni sportive di rilevanza nazionale”.

Tra i principali provvedimenti, introdotti con emendamenti della Giunta, trova spazio pertanto l’introduzione di una nuova linea contributiva per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo di Passariano (Codroipo), finalizzata al recupero del patrimonio storico, alla riqualificazione di spazi pubblici e alla creazione di servizi culturali e turistici a beneficio del contesto di Villa Manin. La misura prevede 700mila euro nel 2026 per gli investimenti e 300mila euro annui per il triennio 2026-2028 per attività culturali e creative. È previsto inoltre un sostegno alle bande musicali regionali destinato ai sodalizi senza finalità di lucro che operano sul territorio: una misura che impegna 500mila euro nel 2026  per l’acquisto delle divise e degli strumenti musicali. Sul fronte sportivo, la Regione finanzia il progetto “Residenzialità Nazionale Seven” promosso dalla Federazione Italiana Rugby, mettendo a disposizione 155mila euro all’anno per ciascuna annualità del triennio 2026-2028. Un intervento rilevante riguarda anche il sostegno all’impiantistica delle vallate alpine: alla Comunità Montana della Carnia viene destinato un contributo per la realizzazione dei manti erbosi sintetici nei campi sede del Campionato Carnico di calcio, pari a 1,4 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028.

Accanto a queste misure, la manovra comprende ulteriori interventi strategici per il 2026: 700mila euro per l’acquisto di beni strumentali e attrezzature in vista dell’appuntamento internazionale Eyof 2027; 2,3 milioni di euro dedicati ai progetti speciali per il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, un’occasione di memoria e valorizzazione del patrimonio identitario della regione; 10mila euro per il rinnovo delle convenzioni con l’Università di Trieste e l’Università di Udine, volte a sostenere attività di ricerca nei settori cultura e sport, i 250mila euro per il percorso Eureka, fiera della cultura e creatività, le cui date 2026 verranno annunciate la prossima settimana. “Attraverso questa manovra rafforziamo l’infrastruttura culturale e sportiva del Friuli Venezia Giulia, sostenendo comunità, associazioni e istituzioni che ogni giorno contribuiscono alla qualità della vita e alla crescita della nostra regione” ha concluso Anzil.

