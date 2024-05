Il Friuli Venezia Giulia guarda ora anche la Missouri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Uno degli stati che ha avuto la maggior crescita a livello di importazioni di merci dall’Italia. Il Friuli Venezia Giulia con il presidente Massimiliano Fedriga ha incontrato a Roma il governatore del Missouri, Michael L. Parson, alla presenza anche di rappresentati di Confindustria Fvg. Fedriga ha ricordato come ci sia una vicinanza che fa leva non solo sull’attrattività di un territorio, quello regionale, che intende sfruttare appieno sui mercati esteri le proprie potenzialità di cerniera tra il Mediterraneo e l’Europa continentale e balcanica, ma che rappresenta al contempo in modo esplicito la volontà dell’Amministrazione di alimentare, attraverso partnership strategiche, quel dialogo tra realtà democratiche la cui indifferibilità, alla luce del difficile contesto geopolitico, appare evidente. Il Missouri ha visto un rilevante l’incremento sui dodici mesi dell’import dall’Italia che, rispetto al 2022, ha segnato un +53% complessivo, per un totale di 680 milioni di dollari: un interscambio commerciale che ha interessato soprattutto la componentistica legata ai trasporti (+2.600%), gli equipaggiamenti elettrici e gli elettrodomestici (+53%), la siderurgia (+50%) e l’elettronica (29%)