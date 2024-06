Friuli Venezia Giulia in mostra al G7 Istruzione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è conclusa oggi a Trieste la riunione ministeriale del G7 dedicata all’Istruzione, definita dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, come una delle più importanti per i temi trattati. Al centro del dibattito, questioni fondamentali come la formazione, le professioni del futuro e l’innovazione continua nel sistema scolastico, elementi cruciali per il futuro della società.

Il summit ha visto la partecipazione del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e dei rappresentanti dei ministeri dell’Istruzione dei Paesi membri del G7, oltre a Ucraina e Brasile, Unione Africana, Ocse, Unesco e Unicef. A margine dell’evento, si è tenuto lo YoungG7 for Education a Lignano Sabbiadoro, un evento dedicato al mondo della scuola e agli studenti.

Fedriga ha evidenziato la straordinaria opportunità che il G7 Istruzione ha rappresentato per la regione Friuli Venezia Giulia, mettendo in luce il potenziale di sviluppo che può derivare dall’aver fatto conoscere le bellezze del territorio ai rappresentanti delle più grandi potenze mondiali.