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Friuli Venezia Giulia, nel 2025 il recapito pacchi cresce del 28%

el sistema logistico di Poste Italiane si rafforza il ruolo del territorio: in Friuli Venezia Giulia aumentano volumi e capillarità del servizio grazie alla rete dei centri distributivi, ai Punto Poste e ai locker, con Udine e Trieste che registrano i maggiori incrementi e guidano l’espansione dell’e-commerce regionale.
Redazione
Autore: Redazione

Poste Italiane si conferma primo operatore nazionale nel settore dei pacchi, con quasi 350 milioni di invii consegnati nel 2025 su tutto il territorio italiano. Anche il Friuli Venezia Giulia contribuisce in modo significativo a questo risultato: nella regione, i portalettere hanno recapitato il 28% di pacchi in più rispetto all’anno precedente, confermando il trend di crescita dell’e‑commerce e l’evoluzione delle abitudini di acquisto.

La crescita nelle province del Friuli Venezia Giulia

L’andamento positivo riguarda tutte le province, con performance diversificate che rispecchiano caratteristiche demografiche, logistiche e socio‑economiche dei territori.

Udine

Udine registra uno dei migliori risultati regionali, con una crescita pari al +36%. L’elevato incremento è sostenuto da una rete logistica strutturata, dalla presenza del centro di smistamento intermedio di Udine e da una capillare distribuzione dei Punto Poste, che rendono il servizio particolarmente efficiente sia nei centri urbani sia nelle aree periferiche.

Trieste

Anche il capoluogo regionale evidenzia un incremento significativo dei volumi, attestandosi su un +36%. Il dato riflette la forte diffusione dell’e commerce in ambito urbano e il ruolo strategico della città come snodo logistico e commerciale, supportato da una rete di recapito flessibile e da numerosi punti alternativi di ritiro.

Gorizia

La provincia di Gorizia mostra una crescita solida e costante, con un aumento pari al +25%, a testimonianza di una progressiva integrazione dei servizi digitali e logistici nella quotidianità dei cittadini. La prossimità territoriale e la diffusione dei Punto Poste contribuiscono a rendere il servizio di consegna sempre più accessibile.

Pordenone

Pur con un incremento più contenuto rispetto alle altre province, pari al +16%, Pordenone conferma un trend positivo, sostenuto dal tessuto produttivo locale e dall’utilizzo crescente dei servizi di spedizione e ritiro legati al commercio online.

Una rete logistica regionale efficiente e capillare

A supporto della crescita del recapito pacchi, Poste Italiane può contare in Friuli Venezia Giulia su un modello logistico integrato, collegato ai grandi hub del Nordest e basato su 16 Centri distributivi del Friuli Venezia Giulia (Pordenone 5, Trieste 2, Gorizia 2, Udine 7) che rappresentano le sedi operative dei portalettere.

Il percorso di ogni pacco è completamente tracciato: dalla presa in carico dopo l’acquisto online, allo smistamento automatizzato, fino alla consegna finale. Le operazioni notturne, supportate da tecnologie avanzate, consentono rapidità ed efficienza lungo tutta la filiera.

Flotta, Punto Poste e locker a supporto del recapito

A supporto delle attività di recapito, Poste Italiane dispone in Friuli Venezia Giulia di oltre 600 mezzi, tra auto, motocicli e veicoli a tre ruote, utilizzati quotidianamente dai portalettere per garantire una consegna puntuale e capillare, anche nelle aree meno densamente popolate.

La struttura è ulteriormente rafforzata dalla rete “Punto Poste”: oltre ai circa 329 uffici postali diffusi in Friuli Venezia Giulia (Udine 180, Pordenone 84, Gorizia 35, Trieste 30), i cittadini possono spedire o ritirare pacchi al di fuori degli uffici postali tradizionali anche nei 266 Punto Poste (1.873 nel Nordest), esercizi commerciali convenzionati (tabaccherie, bar, edicole, cartolerie, negozi e distributori di carburante) che sono così ripartiti: Gorizia 35, Trieste 45, Udine 116). A questi si aggiungono i locker, che consentono operazioni di spedizione e ritiro in autonomia, con orari di apertura estesi a supporto dell’e commerce.

Un servizio sempre più vicino ai cittadini

L’obiettivo di Poste Italiane è rendere le operazioni di consegna e ritiro semplici, flessibili e accessibili, avvicinando sempre di più il servizio ai cittadini. La crescita del recapito pacchi in Friuli Venezia Giulia si inserisce in un più ampio percorso di trasformazione che coinvolge anche i sistemi di pagamento digitali e l’impegno verso la sostenibilità ambientale, con soluzioni operative sempre più efficienti lungo tutta la filiera logistica.

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