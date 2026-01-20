Friulia entra in Quin e sostiene il piano di crescita pluriennale del Gruppo

Friulia annuncia il proprio ingresso nel capitale di Quin, gruppo italiano attivo nella consulenza strategica ed esecutiva e nelle soluzioni tecnologiche per l’industria. L’operazione è finalizzata a sostenere il piano di crescita di medio-lungo periodo del Gruppo, orientato al consolidamento industriale e al rafforzamento del posizionamento competitivo sul mercato.

L’intervento di Friulia si inserisce in un percorso di sviluppo che punta a rafforzare la struttura patrimoniale di Quin e a supportarne l’evoluzione strategica, in continuità con l’impostazione imprenditoriale che ha caratterizzato il Gruppo sin dalla sua fondazione.

L’operazione conferma la centralità dei co-fondatori Fabio Valgimigli e Germano Fogolin che mantengono saldamente la governance diretta delle società del gruppo. Il nuovo assetto societario affianca alla guida imprenditoriale un partner istituzionale locale, a supporto dei programmi di sviluppo futuri orientati al rafforzamento della presenza sul mercato nazionale, e internazionale, mantenendo al contempo il forte radicamento in Friuli Venezia Giulia, che rimane fulcro strategico, direzionale e decisionale.

Nel contesto dell’operazione si conclude l’investimento del fondo Equinox e dell’imprenditore Stefano Bertoli. Nel corso degli anni, Equinox ha accompagnato una fase significativa di sviluppo della società, contribuendo al rafforzamento industriale, organizzativo e dimensionale del Gruppo con l’acquisizione nel 2022, del 100% di QGS, oggi parte integrante del Gruppo Quin. L’uscita avviene nel quadro della naturale evoluzione dell’investimento e a valle del completamento di un percorso di valore.

Andrea Bovone, Partner di Equinox e Stefano Bertoli, imprenditore,hanno dichiarato: «Siamo molto soddisfatti del percorso di crescita intrapreso da Quin nel corso di questi anni. Riteniamo che vi siano tutti i presupposti per proseguire in un ulteriore percorso di sviluppo, sotto la leadership dell’attuale management».

Il Gruppo Quin, tra i principali player in Italia nel settore, conta oggi circa 140 tra dipendenti e collaboratori, quattro sedi in Italia (Udine, Milano, Cesena e Firenze) e un fatturato complessivo di 17 milioni di euro.

Fondata nel 2011, Quin opera a fianco delle imprese industriali nei percorsi di innovazione organizzativa, digitale e tecnologica, con un approccio integrato che combina competenze consulenziali, soluzioni software all’avanguardia e sistemi di Data Analytics&Decision Intelligence.

Federica Seganti, Presidente di Friulia, ha dichiarato: «L’ingresso di Friulia nel capitale di Quin si inserisce nella nostra missione di sostenere realtà imprenditoriali regionali con solidi fondamentali e chiari progetti di crescita. Quin rappresenta un esempio di eccellenza regionale capace di competere a livello nazionale, con un forte orientamento all’innovazione e allo sviluppo industriale. Con questo investimento intendiamo accompagnare il Gruppo nell’attuazione del proprio piano di crescita di medio-lungo periodo, mantenendo continuità nella governance e valorizzando l’imprenditorialità dei fondatori».

«Questo nuovo assetto societario rafforza le basi su cui Quin ha costruito il proprio sviluppo», commenta Fabio Valgimigli, Amministratore Delegato. «L’ingresso di Friulia come partner finanziario e il controllo oggi detenuto dai fondatori consentono di dare continuità alla visione industriale dell’azienda e di sostenere un piano che, nel prossimo triennio, punta ad una significativa estensione del portfolio di servizi e soluzioni innovative per le imprese ed ad un ulteriore incremento del fatturato del Gruppo attraverso crescita organica e operazioni mirate di M&A».

Per Quin l’operazione è stata seguita dallo studio MPRD & Partners di Udine, in qualità di advisor finanziario, con un team composto dal managing partner Marco Pezzetta, dal partner Marco Kraner e dall’associate Simone De Angelis e da Legance per gli aspetti legali con il partner Piero Venturini e l’associate Giulia Raffaelli.

Friulia

Finanziaria della regione Friuli Venezia Giulia costituita nel 1967 con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico del territorio. Friulia accompagna le PMI regionali assumendo partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio per supportare la crescita delle imprese e facilitare soluzioni finanziarie per un percorso di sviluppo equilibrato.

Offre supporto strategico mediante il costante confronto con i suoi professionisti; alle imprese di minori dimensioni fornisce un servizio di tutorship in relazione ad aspetti economici, finanziari, organizzativi e di management. Attraverso l’adozione di una Impact Investment Strategy contribuisce a diffondere gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Per maggiori informazioni: https://www.friulia.it/it/

Gruppo Quin

Quin è una società italiana di consulenza strategica ed esecutiva con soluzioni tecnologiche per Operations & Supply Chain Management, Decision Intelligence e Performance Management. Fondata nel 2011, Quin supporta le aziende nel miglioramento dell’organizzazione e delle performance operative, con un approccio orientato all’eccellenza dei processi e alla misurabilità dei risultati, utilizzando la tecnologia come strumento abilitante per il raggiungimento degli obiettivi di business.

Dal 2022 il Gruppo Quin comprende anche QGS, società di system integration acquisita integralmente da Quin e specializzata nello sviluppo di progetti in ambito gestionale, applicativo e tecnologico basati sulla piattaforma Microsoft Dynamics 365. Il Gruppo si propone come partner di riferimento per le imprese industriali nei percorsi di evoluzione organizzativa e tecnologica.

Per maggiori informazioni: www.quinlive.it

Equinox

Equinox è una società di private equity che investe in aziende italiane del segmento mid-market, principalmente attraverso operazioni di controllo congiunto, ossia assumendo posizioni di maggioranza o di minoranza qualificata. Le operazioni di Equinox si basano su un approccio fortemente orientato al business, volto a comprendere le esigenze degli imprenditori e delle società partecipate al fine di formulare le strategie più appropriate per promuovere la crescita e la creazione di nuovo valore economico.