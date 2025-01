Friulia migliora il proprio rating ESG assegnato da Modefinance

Friulia continua il proprio percorso verso l’adozione di un modello di business sempre più orientato sull’attenzione ai temi ESG.

La finanziaria regionale ha infatti ottenuto nel 2024 un rating “S2” assegnato da Modefinance, azienda fintech insediata a Trieste e parte del gruppo TeamSystem, specializzata nella valutazione del merito creditizio di aziende e banche oltre che nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale per l’analisi e la gestione del rischio di credito.

Modefinance ha motivato la propria valutazione sottolineando come “la sostenibilità è ben integrata nello sviluppo strategico e consente di cogliere le opportunità di crescita e sviluppo determinate dai megatrend globali” e come “non sono necessarie azioni specifiche orientate alla riduzione del rischio”.

Il rating “S2” viene assegnato esclusivamente alle organizzazioni esposte a “rischi ESG bassi” , che sono in grado di gestirli e monitorarli senza esporre gli stakeholder a costi imprevisti o altri impatti negativi rilevanti. Per le aziende che rientrano in questa categoria non sono necessarie azioni specifiche alla riduzione del rischio; tuttavia, potranno essere utili azioni di miglioramento anche al fine di sfruttare le opportunità di sviluppo e innovazione determinate dai trend di sostenibilità.

Friulia ha migliorato il proprio rating rispetto allo scorso anno, quando aveva ottenuto la valutazione “S3”, grazie alle importanti iniziative portate avanti sul fronte ambientale, sociale e di governance. Tra queste, rientrano l’introduzione del welfare aziendale per i dipendenti e la possibilità per questi ultimi di partecipare a corsi su tematiche legate alla formazione professionale specifica, oltre che di sostenibilità.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto un importante riconoscimento da Modefinance, un risultato che conferma l’efficacia del percorso virtuoso intrapreso dalla nostra azienda in ottica di sostenibilità. L’upgrade del rating rispetto allo scorso anno è la dimostrazione concreta che il nostro impegno di lungo termine sta producendo risultati tangibili. Friulia continuerà a lavorare con determinazione per promuovere uno sviluppo sostenibile, combinando performance economiche, responsabilità sociale e rispetto per l’ambiente”, ha dichiarato la Presidente di Friulia Federica Seganti.