Friulia nel capitale di Santalucia Mobili: operazione da 1 milione di euro

Importante investimento di Friulia investimento in Santalucia Mobili, storica azienda del settore arredamento che quest’anno festeggia i 60 anni dalla sua fondazione. L’operazione, del valore complessivo di circa 1 milione di euro, vede l’ingresso della finanziaria regionale nel capitale dell’azienda, con l’obiettivo di sostenere e accelerare la strategia di sviluppo.

Nel dettaglio, il business plan 2025-2027 prevede investimenti mirati per il rinnovo del parco macchine che, insieme all’ottimizzazione delle procedure logistiche e dei flussi all’interno dello stabilimento, sono volti ad aumentare l’efficienza produttiva in un’ottica di aumento della domanda. Sul fronte occupazionale, è dunque in programma un incremento della forza lavoro che oggi vede complessivamente 170 dipendenti, con assunzioni attese nei comparti produttivo e dei servizi generali.

L’azienda ha chiuso il 2024 con ricavi in crescita a 31,2 milioni di euro rispetto ai 28,9 milioni del 2023, grazie ad una forte domanda interna, sostenuta anche da una capillare presenza a livello internazionale, dove ad oggi è già presente in 43 paesi.