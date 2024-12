Friulia si afferma al premio Claudio Dematté con due operazioni e riceve il premio con Fonderia Sabi

Friulia ha ricevuto due importanti riconoscimenti in occasione della XXI edizione del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year®.

La consegna del premio “Campioni del Private Equity” è avvenuta ieri sera a Milano, nell’ambito delle celebrazioni previste per la ventunesima edizione del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year®, organizzata da AIFI, insieme al main partner Intesa Sanpaolo, con il supporto di EY e con la partecipazione di Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, SDA Bocconi e Borsa Italiana.

Nel dettaglio, la finanziaria regionale è stata premiata nella categoria “Rilancio/Turnaround”, sezione dedicata alle operazioni volte a far tornare profittevole un’azienda rallentata nel processo di crescita da un eccessivo indebitamento, nell’ambito dell’operazione che ha coinvolto Fonderia SABI, azienda storica attiva nella produzione di fusioni di ghisa con sede a Roveredo in Piano (Pn).

Friulia ha infatti supportato Fonderia SABI nella predisposizione e nel finanziamento del piano industriale partecipando contestualmente ad un aumento di capitale da 1,5 milioni di euro che ha permesso all’azienda di raggiungere una maggiore solidità patrimoniale ed investire in nuove tecnologie necessarie per sostenere l’aumento della capacità produttiva e ampliare la gamma del portafoglio prodotti a valere di nuovi settori economici.

Grazie a questa operazione di rilancio, Fonderia Sabi si conferma un esempio di resilienza e innovazione, dimostrando come le crisi possano trasformarsi in opportunità, rafforzando il ruolo della società come leader di settore, aprendo nuove strade per il futuro.

Friulia è risultata finalista nella categoria “Expansion”, sezione che racchiude gli investimenti finalizzati a sostenere i programmi di sviluppo di imprese esistenti, nell’ambito dell’operazione che ha coinvolto Midj, storica realtà pordenonese specializzata nella produzione di mobili per la zona giorno e complementi d’arredo. Midj rappresenta un vero ambasciatore del Made in Italy, con creazioni che contribuiscono alla diffusione del gusto e del design italiano in tutto il mondo. L’intervento della Finanziaria Regionale ne ha supportato il piano industriale, contribuendo a realizzare importanti investimenti per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento del complesso produttivo di Cordovado (PN) e la tutela dell’ambiente. L’exit di Friulia ha anche agevolato il passaggio generazionale dalla prima alla seconda generazione, dopo quasi quarant’anni dalla fondazione infatti, i coniugi Vernier lasciano il testimone ai figli Miriam e Rudy, che daranno corso a una seconda fase di sviluppo dell’azienda in continuità con i valori e l’approccio che hanno permesso a Midj di affermarsi.

“Siamo fieri di essere stati scelti tra 24 grandi realtà del Private Equity, per un importante operazione di rilancio di una grande realtà del nostro territorio”, ha sottolineato la Presidente di Friulia Federica Seganti. “Quello ricevuto oggi è un riconoscimento che celebra l’impegno e la visione strategica nella gestione finanziaria e industriale e non rappresenta solo un traguardo per Friulia, ma anche un tributo al lavoro e alla dedizione di tutto il team che ha contribuito a rafforzare il ruolo della nostra finanziaria regionale come motore di crescita per le imprese regionali.”.

“Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che rappresenta non solo un traguardo importante per Fonderia Sabi, ma anche una conferma del valore della nostra strategia di rilancio. Grazie al supporto di Friulia, abbiamo potuto rafforzare la nostra solidità patrimoniale e investire in tecnologie innovative, ponendo solide basi per una crescita sostenibile e un futuro all’insegna della diversificazione e dell’innovazione”, ha dichiarato Mauro Giacomin, Amministratore Delegato di Fonderia Sabi.

“Siamo Orgogliosi di aver partecipato con Friulia alla 21 edizione del premio de matte, che ci ha visti selezionati tra i campioni del private equity in una categoria molto competitiva. è un riconoscimento importante ottenuto grazie al team Friulia che con competenza e sensibilità ha contribuito a consolidare e accrescere i valori della nostra azienda”, ha dichiarato Paolo Vernier, Presidente di Midj.