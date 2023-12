Friulia tra i ‘campioni del Private Equity’ nel ventennale del Premio Demattè

Friulia ottiene un importante riconoscimento per gli sforzi compiuti sul fronte degli investimenti nelle PMI del territorio. La finanziaria regionale è stata infatti scelta tra le aziende meritevoli dello speciale award “Campioni del Private Equity”, creato appositamente in occasione del ventesimo anniversario del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year® e riservato a quelle realtà che si sono distinte per aver sostenuto progetti di espansione aziendale di medio-lungo periodo.

Nel dettaglio, è stato riconosciuto l’impegno profuso da Friulia nell’ambito dell’operazione che ha coinvolto Eurotech, società che si occupa di ricerca, sviluppo e produzione di computer miniaturizzati (NanoPC) e di computer ad elevate prestazioni.

Una partnership di successo, che aveva preso il via nel 2001 con un primo investimento di Friulia finalizzato a sviluppare la fase di sviluppo internazionale di Eurotech e che si è conclusa nel 2007, con Eurotech ormai divenuta un campione del comparto.

Oggi, il Gruppo Eurotech opera in tutte le piattaforme continentali (USA, Giappone ed Europa) ma mantiene saldamente il suo headquarter in Friuli-Venezia Giulia. Occupa circa 400 dipendenti, sviluppa un fatturato di 100 milioni di euro ed è tuttora quotata alla Borsa di Milano dove capitalizza circa 100 milioni di euro.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti tra i campioni del Private Equity, un riconoscimento che valorizza il nostro impegno a sostegno delle imprese regionali basato su una strategia che abbraccia un arco temporale ampio e continuato nel tempo – ha sottolineato la Presidente di Friulia Federica Seganti – Il nostro obiettivo è quello di continuare ad essere un punto di riferimento per tutte quelle realtà che intendono avviare o rafforzare i propri progetti di crescita e internazionalizzazione. Per questo continueremo ad essere presenti proponendo percorsi di consulenza manageriale e assistenza sul fronte finanziario alle società del territorio”.

La consegna del premio “Campioni del Private Equity” è avvenuta ieri sera a Milano, nell’ambito delle celebrazioni previste per la ventesima edizione del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year®, organizzata da AIFI, insieme al main partner Intesa Sanpaolo, con il supporto di EY e con la partecipazione di Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, SDA Bocconi e Borsa Italiana.

Per l’occasione Friulia è inoltre risultata tra le società finaliste nella categoria “Expansion”, sezione che racchiude le operazioni di investimento in capitale per il finanziamento dello sviluppo d’impresa. In questo frangente Friulia è stata selezionata per la strategia e il ruolo determinante svolto dal management nell’operazione G.I. Industrial Holding, gruppo attivo nel settore del riscaldamento, ventilazione e condizionamento e che Friulia ha accompagnato nel suo cammino di crescita fino alla conclusione di una partnership industriale che proietta l’azienda in una dimensione europea in sinergia con uno dei principali gruppi operanti in Europa.