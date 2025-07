Friulia: Zilli, aumento capitale 20 mln cruciale per sviluppo AgorAi

“Siamo molto soddisfatti che l’assemblea di Friulia abbia approvato all’unanimità l’aumento di capitale di 20 milioni di euro proposto dalla Regione per consentire alla finanziaria regionale di entrare nel progetto AgorAi, il centro di ricerca e innovazione su intelligenza artificiale e data science che è in fase di realizzazione a Trieste. Questo passaggio importante testimonia la volontà e l’ambizione dell’Amministrazione regionale di far diventare il nostro territorio, insieme a tutti gli altri partner privati, un hub europeo per lo sviluppo delle nuove tecnologie a sostegno del nostro sistema imprenditoriale. Un vero e proprio valore aggiunto per la comunità regionale”.

Lo ha affermato l’assessore alle Finanze Barbara Zilli che oggi ha partecipato in videocollegamento all’assemblea di Friulia.

Con questo intervento finanziario, approvato a maggio all’interno della legge multisettoriale, la Regione pareggia di fatto l’apporto economico degli altri soggetti protagonisti di questa innovativa iniziativa.

“L’assemblea di Friulia è l’occasione migliore per ringraziare i protagonisti del nostro sistema bancario che stanno investendo con grande fiducia in questo progetto, nella consapevolezza – ha sostenuto Zilli – che si tratti di un’opportunità straordinaria per la crescita del Friuli Venezia Giulia”.