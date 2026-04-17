Friulpress, la Regione chiede il piano industriale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Regione, insieme a Confindustria e sindacati, ha chiesto l’invio entro la prossima settimana del piano industriale completo che sta dietro alle operazioni societarie della Friulpress, e soprattutto se ci sono piani finanziari che prevedono dell’alienazione di finanza fresca.

Lo ha reso noto l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini al termine del tavolo sulla Friulpress, che si è svolto oggi a Trieste, in Regione, al quale ha partecipato anche l’assessore al lavoro, Alessia Rosolen.

Bini ha riferito che sentirà a breve la Regione Veneto e il Ministero per dar vita a un osservatorio attento di un’impresa economica che – ha ricordato – riguarda circa 200 maestranze tra dirette e indirette della nostra regione.