Friulpress: la Regione, fondo Accursia chiarisca notizie su cambio proprietà

“Seguiamo con attenzione l’evoluzione della situazione relativa alla Friulpress Samp di Sesto al Reghena sin dal momento in cui è stata resa nota la cessione al fondo Accursia Capital. Al netto delle indiscrezioni informali, finora non abbiamo ricevuto nessuna ufficialità circa il presunto ulteriore cambio di proprietà. Per questo attendiamo con urgenza chiarimenti da parte del fondo Accursia”.

Lo ha affermato questa mattina a Trieste l’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini rispondendo a una interrogazione in Consiglio regionale.

“Abbiamo sollecitato più volte – prima a inizio marzo, poi ad aprile – un incontro con il fondo per acquisire elementi concreti sul piano industriale della nuova proprietà. Un’ultima richiesta formale è stata inoltrata via pec nella giornata di venerdì 10 aprile. Nessuna di queste comunicazioni ha ricevuto risposta e risulta – ha sottolineato Bini – che altrettanto infruttuosi siano stati i tentativi di dialogo avanzati da Confindustria Alto Adriatico, con la quale siamo in contatto costante”.

“L’atteggiamento del fondo Accursia che si sottrae sistematicamente al confronto con le istituzioni e con le parti sociali è inaccettabile e incompatibile – ha ribadito l’assessore – con la responsabilità sociale che un’impresa dovrebbe avvertire nei confronti della comunità in cui opera”.

“L’Amministrazione regionale stigmatizza questo atteggiamento. Non escludiamo – ha concluso l’esponente della Giunta Fedriga – il ricorso a ogni tipo di azione utile, nell’ambito delle nostre competenze, per tutelare gli interessi industriali del territorio e dei lavoratori”.