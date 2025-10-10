  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
venerdì 10 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Incendio in un'abitazione, le fiamme divorano una stanza adibita a deposito
Trattore fuori strada a Fagagna: rimorchio si rovescia in via Spilimbergo
Confagricoltura Fvg apre alle Comunità Energetiche Rinnovabili
Frode al Superbonus 110%, sequestrati crediti d'imposta per oltre un milione...
75a Giornata Nazionale incidenti sul lavoro, a Gorizia la cerimonia regionale
Giornata Mondiale della Vista, a Gorizia iniziativa per sensibilizzare
Dal 11 ottobre al 12 aprile, a Villa Manin la mostra...
Delitto di Gemona, dall'esame tossicologico la verità sulla morte di Alessandro
Estorsione a sfondo sessuale ai danni di un friulano, condannata dominicana
Pace più vicina a Gaza, l'appello della politica: martedì sia un...
Frode al Superbonus 110%, sequestrati crediti d'imposta per oltre un milione di euro

Scoperte numerose false dichiarazioni tecniche presentate all’E.N.E.A. da una società edile di Udine che spesso non eseguiva nemmeno i lavori. Denunciati due amministratori e avviata la liquidazione giudiziale dell'impresa
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. ‘Da grandi Superbonus derivano grandi superfrodi’. E’ quanto messo in atto da un’impresa di Udine che ha messo in piedi un piano architettato per ottenere i crediti di imposta e le caparre da diversi clienti per lavori che spesso non venivano nemmeno eseguiti. Questo, almeno, il quadro emerso dall’operazione “Ghost works” della Guardia di Finanza di Udine, che ha portato ad un sequestro preventivo di crediti d’imposta per oltre 1 milione di euro.
Al centro dell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Udine, c’è una società edile friulana, accusata di aver commesso truffa aggravata ai danni dello Stato, incamerando caparre per circa 5 milioni di euro da oltre 550 clienti e generando crediti d’imposta inesistenti.
Il meccanismo di frode si basava sulla sistematica presentazione di false asseverazioni tecniche all’E.N.E.A. e comunicazioni di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate. I responsabili, in concorso con un commercialista e un ingegnere, avrebbero documentato l’esecuzione di lavori edili in realtà mai realizzati, o eseguiti solo in parte.
Le investigazioni delle fiamme gialle hanno portato alla segnalazione di quattro soggetti per reati che includono falsità ideologica, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Al termine delle indagini, il Tribunale di Udine ha disposto l’apertura della liquidazione giudiziale per la società. I due amministratori sono stati inoltre denunciati per bancarotta fraudolenta patrimoniale e ricorso abusivo al credito. Tra le loro presunte azioni illecite, l’aggravamento del dissesto societario per oltre 5 milioni di euro e la distrazione di circa 190 mila euro con bonifici eseguiti all’estero.

