Le Fucine Sport Center di Buttrio, in arrivo parete da arrampicata e percorso running

“Questo luogo rappresenta alla perfezione il binomio tra ambiente e sport, unendo benessere, sostenibilità e inclusione. È un esempio virtuoso di come l’iniziativa privata possa contribuire alla crescita sociale e sportiva del territorio. Mi auguro che Le Fucine possa diventare un punto di riferimento per alcune iniziative sportive regionali, per avvicinare i bambini alla pratica delle varie discipline e per favorire l’inclusione attraverso lo sport. Proporrò che qui si realizzi un Open Day regionale dedicato proprio a questi valori”. Il vicegovernatore con delega a Cultura e Sport, Mario Anzil, si è espresso così in occasione della visita questa mattina al nuovo Le Fucine Sport Center di Buttrio, l’ultimo tassello del progetto di ospitalità e benessere promosso dal Gruppo Danieli, dopo l’avvio del bistrot Le Fucine e dell’hotel omonimo. Il complesso sportivo, inaugurato lo scorso settembre dopo un anno di progettazione e 12 mesi di lavori, si estende su sei ettari, di cui quattro a verde, e rappresenta un importante esempio di riqualificazione ambientale grazie anche alla valorizzazione del rio che attraversa Buttrio. All’interno del centro trovano spazio una club house con punto accoglienza, bar e lounge, campi da padel coperti e all’aperto, un campo polifunzionale per basket e pallavolo all’aperto, un campo di calcetto all’aperto in sintetico di ultima generazione e uno coperto. Il complesso è stato realizzato utilizzando materiali locali, come il legno carnico, ed è alimentato da impianto fotovoltaico. Tra i prossimi sviluppi sono previsti una parete da arrampicata e un percorso running immerso nel verde.

Il progetto de Le Fucine Sporting Club è ispirato ai valori di sostenibilità e inclusione: il centro è accessibile a tutti, pensato per dipendenti, soci e fruitori esterni, e offre anche attività dedicate come yoga per bambini e persone con disabilità. Nei prossimi progetti inclusivi è previsto un giardino tattile e iniziative di didattica ambientale per le scuole. Durante la visita, Anzil ha incontrato, tra gli altri, il presidente del Gruppo Danieli, Alessandro Brussi, il Ceo Rolando Paolone, il general counsel Fabio Londero, la presidente dell’ITS Academy Paola Perabò, la direttrice della struttura Beatrice Nardini e lo chef Andrea Fantini, che hanno illustrato la visione integrata del progetto: un’area dove ospitalità, ristorazione e sport convivono nel segno della qualità e della sostenibilità. Con 64 camere d’hotel, un bistrot già punto di riferimento gastronomico (in questi giorni ospita l’evento internazionale Ein Prosit) e ora un centro sportivo d’eccellenza, Le Fucine consolida così il suo ruolo di polo multifunzionale di benessere e socialità nel cuore del Friuli.