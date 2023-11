Fusione dei Confidi, parla Fedriga: follia intromettersi in queste scelte

Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga oggi ha risposto alla domande su come si ponga l’ente che guida sulla questione dei Confidi e della possibile fusione tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. “La Regione non si colloca in queste scelte, entrare in queste questioni che riguardano enti vigilati sarebbe una cosa inopportuna e pericolosa. Il nostro scopo” prosegue Fedriga “è tutelare tutti gli investimenti in Friuli Venezia Giulia e le aziende del Friuli Venezia Giulia. Intromissioni di altro tipo sono cose dichiarate da chi non conosce come stanno le cose, magari dettate dalla propaganda e non dalla reale conoscenza del ruolo delle singole istituzioni”.