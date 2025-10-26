Il futuro dell’acciaio europeo passa da Udine: al via il 5° Convegno ESTEP

Friuli Venezia Giulia hub europeo per l’acciaio del futuro. Dal 28 al 30 ottobre Udine sarà la capitale europea dell’innovazione siderurgica con il 5° Convegno Annuale di ESTEP (European Steel Technology Platform). Ospitato alla Biblioteca dei Rizzi dell’Università di Udine, l’evento riunirà oltre 200 esperti e tecnici da tutta Europa per condividere i risultati dei principali progetti di ricerca dedicati a un’industria dell’acciaio sempre più sostenibile e digitale.

Dopo la visita agli impianti ABS – Acciaierie Bertoli Safau prevista per lunedì 28, le giornate del 29 e 30 ottobre saranno dedicate a sessioni scientifiche su decarbonizzazione, efficienza energetica, intelligenza artificiale e simbiosi industriale.

Alla cerimonia inaugurale interverranno figure di rilievo come il Rettore dell’Università di Udine Angelo Montanari, il Presidente del Gruppo Danieli Alessandro Brussi, Sebastiano Fumero della Commissione Europea e il Segretario Generale di ESTEP Klaus Peters.

Qui il programma completo: