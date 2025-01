Futuro della Tirso, i sindacati chiedono chiarezza

Nulla a dicembre e solamente il 50% dei nove mesi di tredicesima previsti. Per i lavoratori della Tirso non è stato un Natale sereno, da un lato la conferma della scelta dell’impresa di chiudere e dall’altro i ritardi nel pagamento della cassa integrazione straordinaria. Monica Ceppi, Rsu dell’azienda, sottolinea che «su 160 lavoratori solamente in 40 hanno ricevuto i soldi dall’Inps e questo è un problema che si aggiunge al fatto che anche la tredicesima per i 9 mesi di lavoro del 2024 è stata pagata solamente al 50%. Girano inoltre voci di una possibile risoluzione con la cessione dello stabilimento ma nessuno ci dice nulla». Ceppi conferma che dopo l’epifania è previsto un incontro con l’attuale proprietà e l’auspicio è di arrivare a un chiarimento. Anche la Filctem Cgil di Trieste chiede chiarezza tramite il segretario Fabrizio Zacchigna il quale oltre a denunciare i mancati pagamenti degli emolumenti spiega che «Dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate dal Presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia Pierluigi Zamò emerge che ci sarà al 99% la risoluzione della crisi della Tirso per il tramite di un imprenditore veneto. Come Filctem CGIL rimaniamo in attesa che tali dichiarazioni possano trovar conferma attraverso la convocazione dei tavoli istituzionali preposti, nei quali le Organizzazioni Sindacali possano aver chiarezza rispetto ai contenuti dell’operazione di auspicabile risoluzione di una crisi che vede oggi esposti circa 175 tra lavoratrici e lavoratori attualmente in Cassa».