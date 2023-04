FVG chiama Messico: sinergia e investimenti in vista

Questa mattina a palazzo Torriani una delegazione di alto rango, guidata dall’ambasciatore in Italia Carlos Garcìa de Alba, ha incontrato imprenditori e istituzioni del territorio per promuovere opportunità di collaborazione tra il Friuli Venezia Giulia e il Messico.

Con circa 130 milioni di abitanti e un Pil pari a 3mila miliardi di euro, il Messico è la seconda economia in America Latina e rappresenta un mercato in costante crescita , che offre opportunità in molti settori. Il Paese gode di una stabilità politica e macroeconomica che lo distingue da altri stati latino-americani e la prossimità con gli USA lo rende anche un’ottima porta di ingresso per tutto il mercato nordamericano . In tale prospettiva si è inserita la visita a palazzo Torriani, questa mattina, dell’ ambasciatore del Messico in Italia, S.E. Carlos Garcìa de Alba, ospite di Confindustria Udine per una presa di contatto con il nostro sistema imprenditoriale e per una visita privata , successiva, ad alcune aziende del territorio .

La vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli ha spiegato che “L’Italia è il secondo partner commerciale europeo del Messico dopo la Germania”. Alcuni numeri: “L’export della provincia di Udine verso il Messico è cresciuto del +11,7% nel 2022 rispetto al 2019 (pre- pandemia), trainato dalla metallurgia , che registra un +144,8% (20 milioni di euro nel 2022). L’export del FVG verso il Messico , invece, è cresciuto del +233% nel 2022 rispetto al 2019 (pre-pandemia), con i macchinari +355% (127 milioni di euro nel 2022) guidano la classifica dei beni e delle tecnologie esportate”. “Un occhio di riguardo per noi imprenditori – ha aggiunto – viene dal rinnovato accordo NAFTA 2 (ribattezzato UMSCA – U S-Mexico-Canada Agreement tra Stati Uniti, Messico e Canada), che intensifica l’integrazione del Messico nel mercato produttivo nordamericano e nei canali preferenziali di scambio commerciale. Lo segnalo non a caso, considerando che la nostra performance dell’export regionale nel 2022 si attesta a 22,16 miliardi di euro (ben 3,98 miliardi di euro in più rispetto al 2021). Di questi , 3,13 miliardi di euro sui 22,16 totali sono stati esportati verso gli Stati ​ Uniti , balzando nei primissimi posti dell’export regionale ed il Messico è parte di un sistema nordamericano verso il quale, a livello sistemico, italiano ed europeo, si è sempre guardato in maniera privilegiata”.

L’ambasciatore Garcìa de Alba ha sottolineato come il Messico, che “ha un tasso di crescita del +3,8% e gode di finanze in ottima salute, di costi di produzione bassi, è anche il primo al mondo per accordi di libero scambio che sono stati già firmati con 53 Paesi ”. Sottolineando che la sua è un’Ambasciata pro-business, de Alba ha rilevato come “ nessun settore venga escluso dalla possibilità di fare affari tra i nostri due Paesi. In Messico – ha rimarcato il diplomatico – sono presenti già 1.800 imprese italiane , ma si parla ancora troppo poco di quelle 200-300 aziende messicane che hanno già investito in Italia. Non tutti sanno infatti che è messicana la prima azienda produttrice di pane in Italia, che l’80% del prosecco è prodotto con tecnologia messicana di irrigazione delle uve o che i più importanti parchi acquatici italiani sono di proprietà messicana ”.

Il 4 maggio a Roma ci sarà un apposito incontro di formalizzazione con il ministro Urso . L’invito rivolto alle imprese friulane interessate è di aderire ai servizi di internazionalizzazione di questa Associazione, che conta già una settantina di soci, tra cui anche imprese italiane di grande dimensione.

Al termine dell’incontro Anna Mareschi Danieli ha annunciato che sarà proprio il Messico, che nel 2024 festeggerà i 150 anni di rapporti diplomatici con il mondo, la nazione scelta da Confindustria Udine per la sua missione economica internazionale.

(Foto: Confindustria Udine)