FVG, dal CIPESS ok ai 40 milioni per il nodo ferroviario di Udine e 31 per tratta Ve-Ts

Il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava annuncia che “Il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini mantiene l’impegno con il Friuli-Venezia Giulia. Come mi aveva anticipato qualche settimana fa, via libera oggi dal CIPESS allo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro per il nodo ferroviario di Udine, nell’ambito del Contratto di programma con RFI. A questi si aggiungono ulteriori 31 milioni per il potenziamento e l’ammodernamento della tratta Venezia – Trieste. Per Udine, sarà possibile, così, proseguire la seconda parte dei lavori che prevedono la realizzazione della stazione merci, la bretella esterna dell’abitato di Udine, il ripristino dei collegamenti con Tarvisio ed una maggiore capacità di trasporto merci e connessione passeggeri con il Nord Europa. Grazie alla Lega potenziamo i collegamenti e ammoderniamo un polo strategico per il Nord Est”.