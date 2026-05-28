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Fvg Energia cresce: bilancio in attivo e nuove funzioni regionali

L’assemblea approva il consuntivo 2025: oltre 5.400 ispezioni sugli impianti e avvio della Comunità energetica regionale
Redazione
Autore: Redazione

Un utile di 18.313 euro, nuove competenze operative e una struttura rafforzata. È un 2025 di crescita e trasformazione quello tracciato dall’assemblea dei soci di Fvg Energia Spa, la società interamente partecipata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha approvato il bilancio destinando quasi interamente l’avanzo a riserva straordinaria.

Nel corso della seduta è stato evidenziato il percorso di consolidamento intrapreso dalla società in house regionale, segnato dall’incremento del personale, dall’ingresso del nuovo direttore generale e dall’avvio di ulteriori attività operative.

L’assemblea del 27 maggio è stata presieduta da Franco Baritussio, affiancato dalla consigliera di amministrazione Alfrida Bearzotti, dal direttore generale Piero Mauro Zanin e dal direttore tecnico Angelo Belluzzo. Presente anche il Collegio sindacale, recentemente confermato per il prossimo triennio dal Consiglio regionale.

Tra i risultati illustrati spicca il trasferimento da Insiel a Fvg Energia delle funzioni relative agli Attestati di prestazione energetica (Ape) e alla gestione del catasto energetico regionale, passaggio avvenuto – è stato sottolineato – senza interruzioni nei servizi rivolti a cittadini e professionisti.

Sul fronte operativo, nel 2025 la società ha inoltre superato le 5.400 ispezioni sugli impianti termici e avviato, insieme a una ventina di Comuni del Friuli Venezia Giulia, la coprogettazione della futura Comunità energetica regionale.

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