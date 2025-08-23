FVG, entro il 2029 in pensione 75mila lavoratori: rischio “fuga dal lavoro”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tra il 2025 e il 2029 il Friuli Venezia Giulia sarà chiamato a sostituire 75.400 lavoratori, di cui oltre 40mila dipendenti privati. Un esodo che avrà un impatto storico sul tessuto economico e sociale della regione, già oggi alle prese con la difficoltà delle imprese a trovare personale disponibile per fabbriche e cantieri. Il problema non riguarda solo i numeri, ma anche l’età media della forza lavoro: in FVG l’indice di anzianità è pari al 73,6 per cento, uno dei valori più alti del Nord Italia. Questo significa che, per ogni 100 giovani sotto i 35 anni, ci sono oltre 70 lavoratori con più di 55 anni.