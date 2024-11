Fvg-Giappone, nuovi rapporti con Kyoto e Osaka

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Prefettura di Kyoto sarà ospite del Friuli Venezia Giulia alla prossima esposizione internazionale e la Camera di commercio e industria di Osaka offrirà il proprio supporto per favorire la presenza di imprese giapponesi alle attività promosse dalla Regione presso il Padiglione Italia di Expo. Non solo, il Ministero dell’economia giapponese, attraverso il proprio dipartimento del Kansai, avvierà un confronto con gli uffici regionali per trasformare i punti di contatto tra i territori in progettualità e investimenti. Queste le principali novità emerse nella seconda giornata di missione del governatore Massimiliano Fedriga in Giappone, accompagnato dall’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, in visita in mattinata alla Prefettura e nel pomeriggio alla Camera di Commercio.

“Il Kansai è un territorio al quale ci rivolgiamo con grande attenzione – ha confermato Fedriga – in quanto seconda economia giapponese, dopo quella dell’area metropolitana di Tokyo, nonché suolo fertile per le relazioni nei rami della logistica, con i porti di Osaka e di Maizuru, della ricerca, dell’innovazione, del design e dell’agroalimentare”. Concetti ribaditi da Fedriga anche in un’intervista rilasciata al Nikkei Shinbun, il principale quotidiano economico giapponese.