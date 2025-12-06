FVG, imprese in sofferenza in aumento: cresce il rischio usura sotto le feste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Crescono le aziende insolventi in Friuli Venezia Giulia: al 30 giugno 2025 le imprese in sofferenza sono 1.806, pari a un +1,5% sul 2024. Un incremento contenuto rispetto alla media italiana del +3,6%, ma che nasconde segnali d’allarme. La provincia più colpita è Gorizia, dove le imprese in difficoltà balzano di +8,7%, seguita da Pordenone (+2,1%). In controtendenza Trieste, che registra un calo del 3,7%, uno dei migliori risultati a livello nazionale.

L’arrivo delle festività natalizie impone però di alzare la guardia: proprio in questo periodo cresce il rischio usura, soprattutto tra artigiani e piccoli commercianti, privi della tredicesima e strangolati da una liquidità sempre più scarsa. Negli ultimi 13 anni, infatti, i prestiti alle imprese sotto i 20 addetti sono crollati del 50,7%, aumentando vulnerabilità e rischio di ricorrere a canali illegali.

Le 1.806 aziende segnalate alla Centrale dei Rischi non possono accedere al credito legale e spesso ci finiscono non per cattiva gestione, ma perché a loro volta non vengono pagate. Per questo la Cgia di Mestre rilancia l’allarme: senza interventi mirati, molti piccoli imprenditori rischiano di scivolare verso la “black list” e nelle mani della criminalità.