Fvg investe 50 milioni su progetti pubblico privato

“La Regione crede molto nello strumento dei partenariati pubblico-privato per agevolare la realizzazione e la gestione di alcune opere pubbliche; per questo nell’ultima legge di assestamento di bilancio abbiamo destinato 50 milioni di euro per progetti specifici da realizzare con questo modello di collaborazione tra enti locali e imprese”. È quanto ha riferito l’assessore regionale alle Autonomie locali e autonomie locali Pierpaolo Roberti intervenendo oggi pomeriggio a Udine, su delega del governatore Massimiliano Fedriga, al convegno promosso dall’Associazione nazionale avvocati amministrativisti, in collaborazione con la Regione, il Comune di Udine, l’Ordine degli avvocati udinese e l’Università di Trieste. Per Roberti “il partenariato pubblico privato è una sfida per le amministrazioni comunali, soprattutto in una regione come la nostra in cui ci sono pochi Comuni con strutture amministrative adeguate e una prevalenza di Comuni per lo più piccoli e non attrezzati per avviare progettualità complesse”.

“Crediamo che il modello del partenariato sia un moltiplicatore di risorse e soprattutto possa creare le condizioni per non gravare sulla spesa corrente dei piccoli comuni; penso ad esempio ad alcuni casi virtuosi di project financing per la realizzazione e gestione di impianti sportivi” ha aggiunto l’assessore. Roberti ha voluto precisare che “le risorse stanziate non sono una tantum ma rappresentano l’avvio di un percorso che, con la collaborazione costruttiva dei Comuni, potrà essere implementato nei prossimi anni”. L’esponente della Giunta regionale ha infine ringraziato gli organizzatori per aver promosso un’iniziativa che contribuisce ad approfondire il tema sotto i profili tecnico-amministrativi e a creare sensibilità verso gli amministratori locali.