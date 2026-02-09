  • Aiello del Friuli
lunedì 9 Febbraio 2026
Economia

Fvg protagonista a Parigi sui mercati internazionali

Il ministro Lollobrigida in visita allo stand della collettiva regionale
Redazione
Autore: Redazione

“Wine Paris&Vinexpo Paris è oggi una delle vetrine più autorevoli al mondo per il settore vitivinicolo e rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare la qualità e l’identità dei vini del Friuli Venezia Giulia. Quest’anno la nostra presenza cresce in modo significativo: sono 30 le imprese regionali presenti nella collettiva, a conferma di un comparto dinamico e competitivo”. Lo ha affermato oggi a Parigi l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, intervenendo all’apertura dello stand Friuli Venezia Giulia a Wine Paris&Vinexpo Paris 2026, in programma dal 9 all’11 febbraio, tra gli appuntamenti internazionali più rilevanti dedicati al vino. “Lo stand del Friuli Venezia Giulia è ormai diventato un vero e proprio ‘claim’ riconoscibile a livello internazionale: una presenza solida, costruita nel tempo, che oggi si rafforza ulteriormente non solo per numero di espositori, ma soprattutto per la capacità di attrarre operatori qualificati e buyer provenienti da tutto il mondo” ha aggiunto l’assessore. Zannier ha quindi sottolineato il valore strategico dell’evento: “È altrettanto importante, infatti, la qualità delle relazioni commerciali che si stanno sviluppando in questi giorni: Wine Paris è un’occasione concreta di promozione e di apertura di nuovi canali di mercato per il vino del Friuli Venezia Giulia, in un contesto altamente professionale e orientato al business”.

Nel corso della prima giornata, lo stand regionale ha inoltre ospitato una nutrita presenza istituzionale. “Abbiamo avuto l’onore di accogliere nello spazio del Friuli Venezia Giulia il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il presidente di ICE Matteo Zoppas e una folta delegazione, insieme all’ambasciatrice d’Italia in Francia Emanuela d’Alessandro e a importanti rappresentanti del comparto vitivinicolo nazionale. Un segnale evidente dell’attenzione che oggi il Friuli Venezia Giulia riesce a catalizzare: possiamo dire che la nostra regione è stata al centro della viticoltura e dell’enologia italiana, sotto gli occhi del mondo” ha concluso Zannier. Wine Paris & Vinexpo Paris è considerato uno degli eventi internazionali più importanti dedicati al vino e agli spirits, punto di riferimento per buyer, importatori, distributori e operatori dell’ospitalità. L’edizione 2025 ha registrato oltre 52.000 visitatori professionali, con 154 Paesi rappresentati, 5.437 espositori e più di 20.000 meeting prenotati, confermandosi una piattaforma strategica per lo sviluppo delle relazioni commerciali e la promozione delle produzioni di qualità.

