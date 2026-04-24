Fvg ottavo in Italia per reddito Irpef: Moruzzo resta il comune più ricco

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Indagine Ires Fvg sulle dichiarazioni Irpef 2025: regione ottava in Italia per reddito imponibile

Trieste nona provincia, Moruzzo – come sempre dal 2011 – si conferma il comune più ricco, davanti a Pagnacco, Monrupino, Duino e Campoformido

A Drenchia il reddito medio più basso, a Trieste i “ricchi” nel quartiere di San Vito





Il Fvg all’ottavo posto per reddito imponibile Irpef

Il Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni presentate nel 2025 (e riferite all’anno d’imposta precedente), si pone all’ottavo posto a livello nazionale per reddito imponibile medio (che è pari al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili) dichiarato ai fini Irpef (per un totale di oltre 960.000 contribuenti). La Lombardia è la regione più “ricca” con una media di 29.151 euro, mentre in fondo alla graduatoria si posiziona la Calabria con 18.692 euro. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Mef. A livello provinciale Trieste presenta il valore più elevato, ossia un reddito imponibile medio pari a 27.409 euro, mentre Gorizia registra quello più basso (24.418 euro). Trieste risulta anche la nona provincia a livello nazionale (nel biennio precedente era decima) e la seconda del Triveneto dopo Bolzano (che registra una media di 28.222 euro).

Nel 2025 è aumentato il numero di contribuenti

Nel 2025 il numero di contribuenti è aumentato dello 0,6% sia a livello nazionale sia in regione (in termini assoluti per il Friuli Venezia Giulia è pari a +5.267 unità). L’incremento riscontrato ha riguardato prevalentemente i lavoratori dipendenti (+5.900 in un anno, pari a +1,1%), mentre il numero di pensionati è aumentato in maniera contenuta (+0,2%). È anche interessante notare che il reddito pensionistico medio negli ultimi due decenni si è progressivamente avvicinato a quello derivante dal lavoro dipendente. In Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni presentate nel 2004, il reddito medio dei pensionati era pari a due terzi di quello dei lavoratori subordinati; tale rapporto è costantemente cresciuto nel tempo fino ad arrivare attualmente a oltre il 92% (23.153 euro contro 25.085). Anche a livello nazionale la situazione è analoga, con i pensionati che dichiarano in media circa l’8% in meno rispetto ai lavoratori dipendenti (22.390 euro contro 24.250).

I dati comunali: Moruzzo primo in regione e 21esimo in Italia

L’analisi comunale, basata sempre sul reddito imponibile medio (l’unico disponibile a tale livello territoriale), vede in Italia ai primi tre posti: Maccastorna in provincia di Lodi (con 72.685 euro), Lajatico in provincia di Pisa (69.476 euro) e Portofino che fa parte della città metropolitana di Genova (con 61.617 euro). Il primo tra i capoluoghi di provincia è Milano che, con una media di oltre 40.000 euro, si colloca al nono posto.

In Friuli Venezia Giulia il comune di Moruzzo si conferma per il 14esimo anno consecutivo al primo posto (e 21esimo a livello nazionale, mentre l’anno precedente era 78esimo) con 37.613 euro di media, seguito da Pagnacco (31.155), Monrupino (29.515) e Duino-Aurisina (29.292); al quinto posto si trova Campoformido (29.159 euro). Le ultime posizioni sono occupate prevalentemente da Comuni montani e delle Valli del Natisone (in particolare Drenchia, Grimacco, Savogna, Pulfero e Stregna tra gli ultimi dieci), dove la quota dei redditi da pensione è particolarmente elevata e i valori medi sono inferiori a 20.000 euro.

Le differenze territoriali a Trieste

Per i Comuni di grandi dimensioni sono disponibili anche le informazioni reddituali in base al Codice di avviamento postale; per la nostra regione è il caso di Trieste. A livello nazionale al primo posto ci sono tre aree del Comune di Milano, contraddistinte dai Cap 20145, 20123 e 20121 (quest’ultima comprende ad esempio il Quadrilatero della moda) con un reddito imponibile medio che supera gli 80.000 euro. A Trieste la zona con la media più elevata (39.742 euro) è quella contrassegnata dal Cap 34123 (che corrisponde parzialmente al quartiere di San Vito), mentre all’ultimo posto si trova quella con il Cap 34137 (che comprende indicativamente il rione di San Giacomo) e un imponibile medio di poco superiore alla metà (21.685 euro).