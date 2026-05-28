Fvg Strade chiude il 2025 con utile da 777mila euro e 105 cantieri attivi

Un utile di 777.904 euro, una rete viaria di quasi 1.300 chilometri gestita sul territorio regionale e 105 cantieri tra interventi già avviati e opere in progettazione. È il quadro emerso dall’assemblea ordinaria di Fvg Strade, che ha approvato il bilancio consuntivo 2025.

La società in house regionale, presieduta da Simone Bortolotti e con un organico di circa 180 dipendenti, continua a rappresentare il principale soggetto operativo per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture viarie del Friuli Venezia Giulia, con una rete che comprende anche 130 chilometri di piste ciclabili.

Tra gli interventi più rilevanti figurano la bretella di Barbeano, opera dal valore superiore ai 36 milioni di euro, e la riqualificazione dell’ex pista carri tra Roveredo in Piano e San Quirino, per oltre 12 milioni. È inoltre prevista entro l’inizio del 2027 la consegna dei lavori per il nuovo ponte sul Fella, uno degli interventi strategici per la viabilità regionale.

Nel corso dell’assemblea è stato evidenziato il ruolo della società anche in occasione di eventi di rilievo, dalle celebrazioni per il 50° anniversario del terremoto del Friuli fino all’imminente passaggio del Giro d’Italia, che hanno richiesto un significativo impegno operativo sul territorio.

«Fvg Strade si conferma un pilastro fondamentale per la gestione delle infrastrutture nella nostra regione, capace di tradurre le risorse finanziarie in opere concrete e manutenzione, garantendo la sicurezza viaria sia nella quotidianità sia in occasione di grandi eventi internazionali» ha dichiarato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, sottolineando inoltre l’impegno della Regione nel continuare a investire sulla sicurezza della viabilità e sulla tutela del territorio, con particolare attenzione a ponti e viadotti.