Fvg ottimo base per lo sviluppo di un ecosistema spaziale

Si è chiuso l’Aerospace & Defense Meetings Torino 2023, il più importante evento del settore in Italia, uno dei più partecipati in Europa che ha visto in questa edizione 625 aziende ed Enti presenti, 1600 partecipanti in rappresentanza di oltre trenta Paesi, più di 70 speakers che hanno parlato nei tre giorni di convegno.

Presente anche il Friuli Venezia Giulia, con le sue aziende , Università e centri di ricerca in uno stand organizzato dal Comitato Promotore del Cluster Tecnologico Aerospaziale Alpe Adria- CT3A (di cui fanno parte, tra gli altri, l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Udine, la Sissa, Elettra Sincrotrone, il Polo tecnologico di Pordenone, l’Area di Ricerca, il Cluster Comet…) che ha partecipato sia come espositore, che nell’attività convegnistica e nei B2B con gli altri distretti, aziende multinazionali ed italiane.

“Abbiamo incontrato decine di imprese ed enti interessati ad approfondire conoscenza e rapporti con il nostro sistema” sottolinea Umberto Malusà, coordinatore del Comitato Promotore,

presente a Torino con la prof.ssa Anna Gregorio di Picosat e l’advisor AnilKumar Dave, “ tra cui Boeing e GE Avio oltre che ovviamente Leonardo e Thales Alenia Space , ma ci siamo confrontati anche con i rappresentanti del sistema aerospaziale austriaco riscontrando un crescente interesse per il nostro territorio con il suo sistema scientifico, formativo e industriale, merito anche dell’attività di questo Comitato”.

“Numerosi, inoltre, gli incontri con i presidenti dei cluster e dei distretti aerospaziali italiani nella cui rete entrerà anche il cluster Alpe Adria dando visibilità a tutte le nostre potenzialità” conclude Malusà.

Il Friuli Venezia Giulia eccelle per il perseguimento dell’evoluzione tecnologica, la forza motrice alla base dello sviluppo economico e culturale della regione. In Fvg ci sono 16.4 start-up innovative ogni 100.000 abitanti. Più dei 2/3 delle start-up innovative della regione forniscono servizi, in particolare nei campi dello sviluppo software e IT consulting, nella ricerca scientifica, nello sviluppo e nell’informazione. Questa è un’ottima base per lo sviluppo di un ecosistema spaziale: le attività verticali e orizzontali del CT3A possono essere suddivise in 4 aree principali: Sistemi elettronici e sensori, Ricerca Sviluppo e Analisi nuovi materiali, AI e Machine Learning, Data Analytics.

Delle potenzialità del sistema aerospaziale del Friuli Venezia Giulia si parlerà il prossimo 13 dicembre, dalle 14.30, nella sala Maggiore della Camera di commercio Venezia Giulia, in un convegno organizzato dal Comitato Promotore del Cluster dal titolo “LO SPAZIO: SCIENZA E BUSINESS- Una sfida per l’Europa, il nostro Paese ed anche per Il Friuli-Venezia Giulia”, che avrà luogo dalle 14.30 presso la sala Maggiore della Camera di commercio Venezia Giulia e che sarà visibile anche in streaming sul canale Youtube Venezia Giulia Economica