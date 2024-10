Fvg-Ue, Bernardis: strategie per fermare fuga cervelli da Europa

“Questa edizione della European Week of Regions and Cities si conferma un’occasione unica per discutere anche delle strategie di coesione e sviluppo tra le diverse regioni europee. Tra i temi più rilevanti, un’attenzione particolare è stata posta sul fenomeno della fuga dei cervelli, una sfida che non riguarda solo l’Italia ma molte altre regioni europee”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis (Fedriga Presidente) che, in qualità di presidente della V Commissione regionale, sta partecipando alla Settimana europea delle regioni e delle città (EURegionsWeek 2024), un evento di rilevanza internazionale che si svolge a Bruxelles dal 7 al 10 ottobre. In particolare, riferendosi all’odierno seminario “Brain Gain making regions more resilient!”, Bernardis evidenzia che “durante l’incontro, rappresentanti di varie regioni hanno condiviso esperienze e buone pratiche. Un esempio concreto è stato portato dalla rappresentante della Camera di Commercio di Bolzano, Barbara Moroder, che ha illustrato efficaci strategie per trattenere i giovani talenti nelle aree locali, favorendo lo sviluppo e la resilienza delle comunità”.

“La Settimana europea delle regioni e delle città, giunta alla sua 22esima edizione, è un’importante piattaforma di dialogo e confronto, in cui rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, esperti e cittadini promuovono la coesione e l’innovazione. L’evento – prosegue l’esponente di centrodestra – è organizzato dalla Direzione generale della Commissione Europea per la Politica regionale e urbana e dal Comitato delle Regioni”. “Con oltre quattro giorni di seminari, workshop e sessioni di alto livello, l’evento si conferma un punto di riferimento per costruire reti e scambiare buone pratiche in ambito di crescita, innovazione e occupazione. Partecipare a questo evento – conclude Bernardis – è essenziale per portare avanti un dialogo costruttivo rispetto alle politiche di sviluppo che rafforzano le nostre comunità e promuovono la crescita economica e sociale”.