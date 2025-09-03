Gabriele Rizzetto nuovo dg Università di Udine

Gabriele Rizzetto, 52 anni, è il nuovo direttore generale dell’Università di Udine. È stato nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore Roberto Pinton. Prenderà servizio a gennaio 2026 e resterà in carica tre anni.

Succede a Massimo Di Silverio, che ha ricoperto il ruolo per 12 anni con i rettori Alberto Felice De Toni e Roberto Pinton, e a Fabio Romanelli, dirigente dell’Ateneo che gli è temporaneamente subentrato nel ruolo fino all’insediamento del nuovo direttore generale.

Gabriele Rizzetto, lombardo di nascita, ma veneto di adozione, laurea in Economia aziendale all’Università Ca’ Foscari Venezia e master in Management dell’università e della ricerca al Politecnico di Milano, vanta 25 anni di esperienza nel settore universitario. Attualmente è direttore generale all’Università Ca’ Foscari Venezia (dal gennaio 2021). In precedenza è stato per otto anni segretario generale della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa) di Trieste. Ha lavorato anche all’Università di Padova, al Politecnico di Milano e all’Università Iuav di Venezia. Ha avuto ulteriori incarichi all’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (Anvur) e in altri Atenei, come membro del Nucleo di valutazione (Sant’Anna di Pisa, Università di Pavia e di Udine).

Al bando di selezione hanno presentato domanda 37 candidati, 14 sono stati ammessi al colloquio orale dove si sono presentati cinque. La commissione di valutazione ha quindi selezionato i tre nominativi per il colloquio finale con il rettore, come previsto dal Regolamento, per l’individuazione del candidato più idoneo a ricoprire il ruolo di direttore generale.

«Le esperienze professionali e la preparazione dimostrate dal dottor Rizzetto – spiega il rettore Roberto Pinton – confermano una sua approfondita conoscenza del sistema universitario e della collocazione del nostro Ateneo nel contesto accademico italiano. Sono fiducioso che il dottor Rizzetto saprà affrontare con competenza e realismo gli aspetti manageriali connessi al ruolo di direttore generale, di individuare le peculiarità della nostra università e di prospettarne possibili valorizzazioni all’interno di una coerente visione strategica».