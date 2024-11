Gaetano Manfredi (sindaco di Napoli) eletto nuovo presidente Anci

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è stato eletto presidente dell’Anci. La nomina è avvenuta durante la 41esima Assemblea annuale che ha visto partecipare a Torino amministratori di tutta Italia alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra gli stand presenti al Lingotto anche quello della Regione Fvg che per il terzo anno consecutivo ha deciso di riservarsi uno spazio in occasione della fase congressuale con lo scopo di raccontare al pubblico cosa sta facendo il sistema integrato del Friuli Venezia Giulia per vincere le sfide che le amministrazioni locali si trovano di fronte, come lo sviluppo di CompaFvg, l’ente in house creato per accompagnare la crescita delle autonomie locali, attraverso lo sviluppo professionale delle persone e delle organizzazioni.

Alla presenza del presidente dell’Anci Fvg Dorino Favot, del vice Bressan, del presidente della fondazione CompaFvg Rodolfo Ziberna, del vicesindaco di Trieste Serena Tonel, l’assessore Roberti ha voluto porre in risalto i passi avanti compiuti dall’amministrazione regionale nella realizzazione dell’istituto formativo. “CompaFvg – ha spiegato Roberti – è il frutto di una collaborazione costante con Anci, che si è trasformata da semplice associazione a Fondazione e che solo qualche mese fa è diventata una società in house in house della Regione. Il suo compito non è solo di continuare una costante formazione all’interno degli enti locali ma anche di affrontare sfide quali la carenza di personale nelle pubbliche amministrazioni. Quindi uno degli scopi principali di CompaFvg sarà anche quello di fare scouting per cercare futuri dipendenti pubblici, andando a dialogare con Università e scuole per raccontare ai potenziali candidati quale è il futuro dell’ente pubblico e la possibilità di carriera al suo interno”.

Ma a Torino era presente anche il sindaco Alberto Felice De Toni, che ha voluto lanciare un messaggio di auguri al neo eletto presidente Manfredi: “Ho la fortuna di aver stretto amicizia con Manfredi ai tempi dell’università. Entrambi abbiamo ricoperto il ruolo di rettore e conosco bene le sue qualità: so che sarà perfettamente in grado di gestire l’associazione e di raggiungere molti degli obiettivi che oggi ci siamo prefissati. In bocca al lupo e buon lavoro quindi al Sindaco di Napoli”.