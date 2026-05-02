Gara da rifare, slitta la ripresa del volo Trieste-Milano

Bisognerà ancora attendere per vedere arei tornare a volare sulla rotta Trieste – Milano Linate, ferma ormai dallo scorso 30 marzo.

L’Enac – l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – ha giudicato non idonee le offerte presentate alla gara che aveva bandito per l’assegnazione dei collegamenti. Lo si è appreso dall’assessore regionale ai Trasporti, Cristina Amirante.

“La prossima settimana – ha aggiunto Amirante – dovrebbe essere bandita una nuova gara”.

Alla prima gara avevano partecipato Aeroitalia e Luxwing Airlines e la rotta era stata affidata in via provvisoria proprio alla Luxwing Airlines.

Ora Enac ha escluso le due compagnie che – a suo parere – non garantiscono almeno 200 posti al giorno, presupposto per la concessione dei contributi pubblici per la continuità territoriale, previsti in oltre 15 milioni di euro in tre anni.

La ripresa dei voli, annunciata per la fine maggio, slitterà almeno al mese di giugno.