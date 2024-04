Gara Nazionale IPS Manutentori, l’ISIS D’Aronco di Gemona pronto alla sfida

Fervono i preparativi all’ISIS D’Aronco di Gemona del Friuli per la Gara Nazionale di eccellenza per allievi delle classi quarte degli istituti professionali sez. Manutentori Apparati ed Impianti civili ed industriali IPS.

L’Istituto friulano il 10, l’11 e il 12 aprile ospiterà la sfida per l’anno scolastico 2023-24. Un suo allievo, infatti, Mattia Giusto della 4C ‘Manutenzione opzione Apparati ed impianti civili ed industriali’, ha vinto all’Istituto “Garbin” di Vicenza l’edizione dello scorso anno, superando i 16 istituti che rappresentavano gran parte delle regioni d’Italia. Ogni scuola del territorio nazionale può partecipare con un solo allievo, selezionato in funzione dell’eccellenza nella sezione in cui compete. Questo rende ancora più importante il riconoscimento che va all’allievo, ma anche a tutta l’organizzazione scolastica del D’Aronco che lo ha formato.

L’imponente organizzazione, coordinata dal Dirigente Scolastico dott. Basile Nicolò e dalla Direttrice SGA Natalia Vetere, che ormai è alla cura degli ultimi dettagli, ha accolto con orgoglio l’onere di rappresentare a livello nazionale l’evento, coinvolgendo non solo le sezioni dell’istituto, ma anche tutte le componenti territoriali sociali e produttive, affinché il buon esito lasci una traccia anche dal punto di vista umano e arricchisca gli allievi e i docenti accompagnatori con un’esperienza di competenza e formazione di alto livello (includendo nella Commissione valutatrice d’esame oltre ai docenti tecnici di materia, rappresentanti dell’USR FVG e la ConfArtigianato come ordine professionale territoriale ).

Le Gare Nazionali diversificate in funzione degli indirizzi e delle articolazioni, sono una concreta opportunità per valorizzare le eccellenze, verificare le conoscenze, le abilità, le competenze e i livelli professionali raggiunti, nonché per uno scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse. La Gara organizzata all’ISIS D’Aronco, si articolerà in due giorni di sfide: nella prima giornata la prova Pratica in cui si progetta e realizza un impianto elettrico civile, mentre nella seconda si verificano le competenze trasversali e teoriche di Elettrotecnica e le abilità grafiche con Autocad. La gara permetterà agli accompagnatori (provenienti da Lombardia, Puglia, Sardegna, Veneto, Piemonte, Lazio, Friuli) di conoscere ed approfondire le eccellenze territoriali, culturali e sociali della nostra terra. L’evento prevede anche momenti di convivialità, come una serata di gala al castello di Artegna, una visita alla sede della Fantoni e un pomeriggio di premiazioni (ore 15 del 12 aprile 2024) nella sede della Fondazione Friuli di Udine.

La manifestazione ha avuto il patrocinio dell’USR FVG, è in co-organizzazione della Regione FVG e ha avuto il sostegno di diversi partner, tra i quali ConfArtigianato di Udine, la Comunità Montana del Gemonese, il Comune di Gemona, la Fantoni Spa, la Fondazione Friuli e la Promoturismo FVG.