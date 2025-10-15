Gava: “Oltre 9 milioni da governo per alluvioni 2023 è concreto segnale di attenzione”

Il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava ha commentato il nuovo stanziamento di oltre 9milioni di euro deciso ieri dal Consiglio dei ministri. Secondo Sava, questo “è un segnale concreto di attenzione verso il Friuli Venezia Giulia e verso i territori che, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2023, hanno subito gravi danni a causa delle forti piogge e delle esondazioni. Queste risorse aggiuntive permetteranno di completare gli interventi di messa in sicurezza, di riparare le infrastrutture danneggiate e di sostenere le comunità locali più colpite. Conosco bene la forza e la capacità di reazione della nostra gente: lavoriamo insieme con interventi che guardano non solo all’emergenza ma anche alla prevenzione”.