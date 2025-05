Gect, Kocina: “Si è capito che lavorare insieme tre anni invece che uno ha più senso”

E’ stata un’assemblea del Gect in cui sicuramente non è mancata la discussione quella che ha portato alla conferma di Romina Kocina al vertice dell’ente per altri tre anni, fino al 30 aprile 2028. A larga maggioranza è arrivato il via libera al rinnovo della carica di Kocina superando la proposta del sindaco di Nova Gorica Samo Turel di prorogare l’incarico per un solo anno. Posizione non condivisa dalla grande maggioranza degli altri presenti al tavolo. Ma il confronto ha aiutato a chiarire.

Kocina, in carica dal 2022, indica quali saranno le priorità del prossimo triennio.

Il 2026 infine sarà anno di rinnovo della presidenza del Gect Go, attualmente in mano a Paolo Petiziol. A succedergli non sarà una figura di nomina italiana.