Gelato gratuito e solidarietà in via Mercatovecchio

Sabato 23 marzo dalle ore 11 alle ore 14 in via Mercatovecchio (sotto la Loggia di San Giovanni in piazza Libertà, in caso di pioggia) opportunità straordinaria per gustare gelato artigianale di qualità e compiere un’azione solidale, idealmente uniti a tutti gli altri cittadini europei che celebrano La Giornata europea del Gelato Artigianale, istituita dal Parlamento europeo nel 2012. Ad accogliere tutti coloro che vorranno arrivare allo Stand appositamente allestito nel cuore di Udine per assaporare il gusto internazionale scelto per questa occasione – «Gaufre de Liège» -, saranno i gelatieri di Confartigianato Fvg insieme a Giorgio Venudo, gelatiere anch’egli nonché consigliere del direttivo dolciario di Confartigianato nazionale e delegato regionale dell’area alimentazione-panificazione di Confartigianato Fvg.

«Confartigianato Fvg sin dalla sua istituzione ha sostenuto e celebrato questo appuntamento, che inaugura idealmente la stagione più propria per il gelato e celebra il prodotto di qualità che ogni artigiano si prodiga a realizzare nei propri laboratori». In regione attualmente sono attive 332 imprese legate al gelato e danno occupazione a circa 1.300 addetti. «Come altri diversi settori, anche il nostro è alla ricerca di collaboratori – sottolinea Venudo – e per questo abbiamo già attivato una collaborazione con alcune scuole professionali, dando l’opportunità ai ragazzi che si specializzano in gelateria di vivere esperienze significative importanti, come la partecipazione ad eventi fieristici di livello internazionale». Il settore, dunque, offre possibilità di occupazione e di soddisfazione anche economica, «a patto che vi sia formazione continua e qualità di prodotto – aggiunge il rappresentante dei gelatieri di Confartigianato Fvg -. Per questo, sono fondamentali la scelta delle materie prime – molto apprezzate quelle a chilometro zero e salutari – e i processi di produzione. I nostri laboratori – prosegue Venudo – sono oggi attrezzati con le migliori tecnologie, anche grazie all’attenzione che la Regione Fvg ha avuto in questi anni affinché le imprese possano avere gli strumenti per restare competitive».

A Udine sabato sarà possibile vedere in presa diretta la produzione del gelato europeo dell’anno, quello al gusto «Gaufre de Liège», un gelato a base neutra aromatizzato con vaniglia e cannella, variegato al burro salato e accompagnato da una cialda di gaufre di Liegi. Il gelato sarà gratuito.

Confartigianato Fvg donerà le offerte libere che saranno raccolte all’Associazione Fabiola Odv, che offre assistenza a famiglie con persone con gravi forme di disabilità.