Gemellaggio a Gorizia tra la Carta di Urbino e la Carta di Lorenzo

Il piazzale della Casa Rossa di Gorizia, il prossimo 23 giugno, ospiterà il gemellaggio tra la Carta di Urbino e la Carta di Lorenzo. L’annuncio è stato dato ieri durante il Concertone del Primo Maggio di Roma. Ambasciatore dell’evento sarà il cantante Ermal Meta che raggiungerà le due Capitali europee della Cultura per il ‘Safety Love 2025’. L’esibizione aprirà il Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro che si terrà tra il 25 e il 27 giugno, sempre nel capoluogo isontino .

“Siete venuti per ascoltare della buona musica ma anche per affermare il lavoro sano, sicuro e dignitoso – ha sottolineato dal palco di piazza San Giovanni l’artista -. L’uomo deve tornare al centro, non il profitto”. Con queste parole Ermal Meta ha preso in consegna la Carta di Urbino e si è impegnato a portarla con sé a Gorizia.

La Carta di Urbino, lo ricordiamo, è un decalogo d’intenti nato per cercare di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La Carta di Lorenzo, invece, è il “manifesto” nato in memoria di Lorenzo Parelli, lo studente friulano dell’Istituto Bearzi, morto nel 2022 durante l’ultimo giorno di alternanza scuola lavoro che stava svolgendo in un’azienda del territorio.