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Gemona, gli artigiani celebrano San Giuseppe nel segno del sisma: memoria, ricostruzione e nuove sfide

A 50 anni dal terremoto del 1976, Confartigianato riunisce il mondo produttivo: premi a 20 imprese e uno sguardo alle trasformazioni economiche, tecnologiche e ambientali di oggi
Redazione
Autore: Redazione

Nel cinquantesimo del sisma del1976, tutto il mondo artigiano del Friuli Venezia Giulia celebrerà la festa di San Giuseppe Artigiano quest’anno sabato 28 marzo, dalle 9.45, a Gemona all’Isis D’Aronco, via Battiferro 7,  su iniziativa di Confartigianato Imprese Udine. In questa circostanza saranno premiati artigiani che si sono in diversi modi particolarmente distinti nella loro professione e nel corso della propria attività lavorativa. In particolare, saranno premiate 20 aziende, di cui 5 con collegamento significati al 1976; saranno consegnati tre premi special dedicati a Pmi, Donne Impresa e Giovani Imprenditori; alcune targhe di ringraziamento.

«Ci sono date che non appartengono a calendario, ma all’anima di un popolo», afferma il presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti, richiamando il perché di celebrare la sentita festa patronale a Gemona. Alla fine del 1975 l’artigianato del Friuli Venezia Giulia non era una realtà marginale, ma un settore diffuso: 29mila aziende e 70mila addetti. La sola provincia di Udine contava 14mila imprese e oltre 35mila lavoratori. Dopo la scossa del 6 maggio del ’76, gli artigiani contarono 2.800 aziende danneggiate e 450 distrutte, cui si aggiungeva il dramma della perdita di macchinari, mezzi e magazzino.

«Tuttavia, anche in quel frangente gli artigiani non aspettarono ordini e si attrezzarono per portare i primi soccorsi insieme all’esercito. E poi si proseguì: fu una solidarietà del “fare”». In seguito, furono tra i realizzatori del motto che guidò la ricostruzione: «Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese». Ora, considera ancora il presidente Tilatti alla vigilia dell’importante appuntamento, «le scosse che dobbiamo affrontare sono economiche, demografiche, tecnologiche, ambientali, le sfide sono quelle dell’intelligenza artificiale, della transizione ecologico-digitale. Ma lo spirito è lo stesso di allora. Siamo quelli che presidiano il territorio, quelli che quando tutto crolla iniziamo a pulire i mattoni per rimetterli uno sopra l’altro».

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