Gemonese meta internazionale del volo libero

“Il territorio Gemonese e il marchio SportLand si affermano a livello internazionale. Il ricco programma di eventi presentato dall’associazione Volo Libero Friuli nelle discipline del deltaplano e del parapendio dimostra la riconoscibilità di questo territorio come meta del turismo sportivo e all’aria aperta. Per la Regione è la conferma che gli investimenti infrastrutturali, così come quelli sostenuti per i servizi e la promozione, hanno creato economia e ricadute positive su tutta l’area”.

È il commento condiviso degli assessori regionali alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, e alle Finanze, Barbara Zilli, a margine dell’incontro che si è tenuto stamattina nella sede della Regione a Udine con il presidente dell’associazione sportiva Luigi Serravalli, il sindaco di Gemona del Friuli Roberto Revelant e l’assessore comunale al Turismo Mara Gubiani. La stagione di competizioni internazionali, sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da PromoTurismoFVG, si aprirà dal 22 al 27 aprile con l’HG Sportland Cup, gara internazionale di deltaplano con decollo dal Monte Cuarnan e atterraggio ad Artegna. Sono già centinaia le preiscrizioni di piloti provenienti da 17 paesi interessati anche all’estensione del percorso sul territorio sloveno. Seguirà, dall’8 al 14 giugno, il Campionato Inglese di Parapendio – British Sport Championship 2025, e dal 2 al 9 luglio la SRS 2025 – Skywalk Edition, entrambe con decollo dal Monte Cuarnan e atterraggio a Bordano. A chiudere la stagione “Acropazzia”, dal 13 al 15 agosto sul Lago dei Tre Comuni, evento spettacolare dedicato al parapendio acrobatico.

“Il numero elevato di partecipanti che soggiornano per tutto il periodo delle competizioni è un dato che ci conforta rispetto alle ricadute che il turismo outdoor può garantire in questo territorio dove sport, paesaggio, enogastronomia e storia si intrecciano”, ha affermato Bini. Per l’assessore Zilli “le ingenti risorse destinate alla valorizzazione turistica, così come alle infrastrutture strategiche, stanno favorendo la nascita di nuove imprese del settore che dimostrano dinamicità e capacità di innovazione”. Recentemente la rilevazione dei dati turistici ha confermato una crescita di oltre il 40% delle presenze che, dal 2018 al 2024, sono passate da 66 mila in un anno a circa 100 mila, interessando tutta l’area SportLand che comprende 16 comuni. Gli aumenti più significativi si registrano nei mesi centrali dell’anno, con picchi dell’80% e del 77% a giugno e ottobre, periodi in cui cresce l’affluenza legata ai percorsi cicloturistici e al turismo all’aria aperta.