Gender pay gap: la contrattazione come strumento di riequilibrio

Appuntamento domani – venerdì 14, dalle 9, a Trieste – per parlare di gender pay gap: l’incontro organizzato dal Coordinamento Donne della Cisl Fvg ha come obiettivo quello di accendere i riflettori sul divario salariale, che ancora oggi penalizza le donne rispetto ai colleghi maschi. Stando ai risultati di un questionario promosso tra le lavoratrici iscritte alla Cisl (e che verrà presentato in anteprima domani), ben 1 donna su 3 dichiara di percepire una retribuzione più bassa. In particolare, durante l’incontro si analizzeranno, non solo i fattori che vanno ad incidere sul gender pay gap e quelli che precludono lo stare delle donne nel mercato del lavoro, ma soprattutto si metteranno sul tavolo le buone pratiche esistenti anche in regione, legate al prezioso strumento della contrattazione. I lavori saranno introdotti dalla coordinatrice donne Cisl Fvg, Alessia Cisorio, che presenterà anche i risultati del sondaggio. Interverranno all’evento Maria Dolores Ferrara, professoressa associata di diritto del lavoro dell’Università di Trieste, Michela Vogrig, presidente Legacoop Fvg, Elena Arman, responsabile Sostenibilità Bluenergy Group spa e l’avvocata e assegnista di ricerca presso l’ateneo giuliano, Costanza Ziani. Previsti anche gli interventi di Renata Della Ricca, segretaria Cisl Fvg e Mauro Bordin, presidente del Consiglio Regionale Fvg. Modererà la giornalista Paola Bolis.