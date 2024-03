Generali Asset Management, focus sull’ intelligenza artificiale

General Asset Management, parte dell’ecosistema di società di gestione Generali Investments, accelera sull’innovazione digitale e lancia la propria Academy sull’intelligenza artificiale nel settore finanziario in partnership con Qi4M, azienda nata nel 2017 attiva nell’analisi di dati finanziari tramite machine learning.

Scopo dell’Academy è quello di creare strutturalmente in Generali Asset Management le competenze avanzate necessarie nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico. Antonio Cavarero, Head of investment di Generali Asset Management, spiega che “i mercati finanziari hanno caratteristiche piuttosto uniche rispetto ad altri problemi di natura statistica, per questo motivo serviva un corso dedicato, che si concentra sui dettagli più complessi e spesso non trattati in percorsi più generali sti”.