Generali confermati Donnet Ceo e Sironi Presidente

Nessuna sorpresa. Philippe Donnet è stato confermato Ceo del gruppo Generali ed Andrea Sironi presidente. È questa la decisione dei soci del gruppo del leone che si è riunita in presenza dopo 5 anni, dallo scoppio della pandemia, nel General Convention Center a Trieste. Era presente praticamente il 90% del capitale che ha stabilito che il Cda sarà composto da 13 membri e la lista Mediobanca ha incassato il 52,3% del capitale presente superando la lista Caltagirone con il 36,8% e Assogestioni con il 3,6% e il 7% si è astenuto.

Donnet era visibilmente soddisfatto: «I soci si sono espressi nettamente a favore di continuità di governance e management». Nel suo intervento il Ceo aveva ricordato che Generali nell’ultimo triennio aveva raggiunto tutti gli obiettivi prefissati con una posizione definita dallo stesso Donnet come la più forte di sempre. In merito all’alleanza con i francesi di Natixis «posso rassicurare che non saremo mai in mani francesi, è una governance paritetica» ha concluso.

Sironi aveva invece sottolineato la condivisione delle scelte da parte del Cda «Generali – ha detto – continua a guardare avanti, costruendo il domani con impegno e responsabilità. E con la forza di un gruppo italiano, internazionale, da sempre indipendente».