‘Generali Convention Center Trieste’, accordo sul naming del centro congressi

Partnership tra Generali e Trieste Convention Center per il naming del centro congressi

Trieste – Generali e TCC-Trieste Convention Center annunciano l’accordo per il naming del centro congressi polifunzionale sul mare più grande del Nordest che diventa Generali Convention Center Trieste.

La partnership, di durata triennale, accresce il supporto di Generali verso una delle prime attività promosse all’interno del Porto Vecchio con l’ambizione di fare del centro un luogo attrattivo per la convegnistica e gli eventi di calibro nazionale e internazionale e prosegue gli investimenti del Gruppo a Trieste, città dotata di un grande potenziale di crescita, grazie all’ampia rete di istituzioni di eccellenza nel campo scientifico e universitario e alla sempre maggiore attività del sistema portuale.

L’annuncio è stato dato oggi nel corso di un incontro con la stampa, al quale hanno partecipato il GroupCFO di Generali,CristianoBorean, il GroupChief Communications& PublicAffairs Officereportavocedel Gruppo, Simone Bemporad, e il Presidente di TCC, Roberto Morelli. L’accordo prevede una nuova immagine coordinata che includerà l’apposizione sugli edifici del centro di insegne con il nome e il collocamento nell’area di una nuova segnaletica che agevolerà i fruitori degli spazi nell’individuazione di edifici e sale.

Generali è azionista di riferimento del Convention Center, di cui è socio con il 49% del capitale insieme con illycaffè (13%), Biovalley (8%) e altri sessanta soci titolari di piccole quote fino al 2% ciascuno.

Il centro è localizzato nel Porto Vecchio di Trieste, oggi Porto Vivo, e strutturato in due edifici, i magazzini 27 e 28 che includono l’Auditorium Generali da 1920 posti, 5 sale, una caffetteria, una terrazza affacciata sul mare, oltre a 5.000 mq espositivi, per 10.000 mq complessivi.

Il Group Chief Communications & Public Affairs Officer e portavoce del Gruppo Generali, Simone Bemporad, ha affermato: “Generali, tra i maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management a livello mondiale, sostiene la vocazione di Trieste ad essere ponte tra comunità e culture mediterranee ed Est europee. Una funzione che la città, dove Generali è nata, ha la sua sede storica e dove hadatovitaaimportantiiniziativecomel’AcademydiGruppohadasemprenelsuoDNA.Lapartnershipcon il Trieste Convention Center, da oggi Generali Convention Center Trieste, va in questa direzione, affinché il centro possa esercitare con ancora più forza il suo ruolo di destinazione congressuale ed espositiva dall’attrattività internazionale, sostenendo al contempo l’economia della città attraverso una realtà che lavora in rete con tutto il sistema del territorio”.

Il PresidentedelTriesteConventionCenter,RobertoMorelli, ha affermato: “Siamoorgogliosidiannunciare questo accordo con Generali, nostro azionista di riferimento e gruppo tra i leader mondiali in campo assicurativo e dell’asset management. Con Generali condividiamo il profondo legame con la nostra città d’origine,Trieste,comepurel’aspirazioneall’eccellenza,l’attenzioneallepersone,l’offertadiluoghid’incontro eservizisumisuraperinostriclienti,lavocazioneall’innovazioneelosguardorivoltoalfuturo. Questa partnership valorizza ulteriormente il posizionamento di Trieste come meta congressuale e turistica internazionale e conferma l’importante impatto economico per il territorio degli eventi convegnistici ed espositivi. L’associazione con un marchio prestigioso come quello di Generali per noi è motivo di orgoglio e leva per incrementare l’attrattività della nostra offerta. Potrà essere un fondamentale motivo di slancio per il recupero del Porto Vecchio e la capacità dell’area di attrarre iniziative di eccellenza”.

Ilnuovologo– Il nuovo logo del centro congressi, denominato Waterfront e sviluppato in collaborazione con l’agenzia triestina Loud, è basato sullo sviluppo di una versione prospettica, estremamente stilizzata, di una vista dal mare del Padiglione 28, punto nevralgico, caratteristico e caratterizzante del Generali Convention Center Trieste. Il segno, che richiama un’onda come pure la silhouette del centro, unisce l’elemento architettonico a quello naturalistico, sviluppando il dialogo tra la regolarità della struttura e la sinuosità dell’onda mossa dal vento. Una sorta di equilibrio in movimento per rappresentare una realtà tanto composita quanto aggregatrice.