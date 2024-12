Generali esce dalle Filippine, minusvalenza di 20 milioni

Generali dice addio alle Filippine dove era presente dal 1999 e cede la sua partecipazione in Generali Life Assurance Philippines, a The Insular Life Assurance Company con una minusvalenza di 20 milioni al netto di imposte e quote di minoranza, senza impatto sul risultato netto normalizzato.

Lo annuncia la compagnia in una nota e precisa che la cessione avrà un impatto trascurabile sul Solvency II Ratio di Generali.

L’operazione “è pienamente in linea con il piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’, che prevede di perseguire una crescita sostenibile, migliorare il profilo degli utili del gruppo e ottimizzare la presenza geografica concentrandosi sui mercati assicurativi in cui Generali ha una posizione di leadership” sottolinea una nota.